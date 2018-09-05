«Футбол в королевстве может вернуться в каменный век»: почему сборная Дании отказывается выходить на матч Лиги наций

Сборная Дании столкнулась с серьёзными внутренними проблемами в преддверии старта Лиги наций. Футболисты отказываются подписывать коммерческие соглашения. В частности, спортсмены не согласны с условиями использования своих образов в рекламных целях, настаивая, что акцент должен быть сделан на сборной, а не на отдельных игроках. Между тем отказ от участия в матче Лиги наций может привести к дисквалификации команды со всех соревнований под эгидой УЕФА.

Участие футбольной сборной Дании в Лиге наций находится под угрозой. Между действующими игроками и Датским футбольным союзом (DBU) возник конфликт, который может привести к денежным санкциям, а также к дисквалификации национальной команды со всех соревнований, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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На протяжении нескольких месяцев DBU не может договориться с Ассоциацией футболистов Дании по поводу коммерческих соглашений. Союз настаивает на более гибких условиях контракта, в то время как сами спортсмены выступают против использования своих образов в рекламных целях. По их мнению, акцент должен быть сделан на всей сборной, а не на отдельных игроках, которых спонсоры могут посчитать более выгодными с финансовой точки зрения.

Объединение, выступающее на стороне футболистов, предложило способ разрешить ситуацию, не ставя под угрозу предстоящие матчи Лиги наций, а также товарищескую встречу со Словакией. Оно предложило заключить новый договор на предыдущих условиях, который будет действовать до октября этого года. Руководители союза должны были принять решение до начала сентября, однако этого не произошло.

«Игроки удивлены тем фактом, что местная федерация прекратила переговоры. В настоящее время между обеими организациями не существует никакой коллективной договорённости. Несмотря на это, мы планируем вновь предложить временную пролонгацию предыдущего контракта», — говорится в официальном заявлении ассоциации.

В свою очередь, футбольные власти нашли свой выход из сложившейся ситуации. Союз направил официальное письмо клубам низших дивизионов чемпионата Дании с просьбой предоставить своих игроков для комплектации состава на ближайшие встречи.

«Я надеюсь, что как можно больше спортсменов поддержат нашу национальную команду. Избежать санкций со стороны УЕФА, а также доказать, что мы делаем всё возможное, чтобы решить большую часть проблем, — наша первостепенная задача», — приводит слова директора BDU Кима Халлберга BBC.

В том случае, если датчане действительно выйдут в обновлённом составе на матчи Лиги наций, от своей деятельности будет отстранён главный тренер сборной Оге Харейде, а также его ассистент Йон-Даль Томассон — в недавнем прошлом известный нападающий.

Однако основная проблема заключается в том, что игроки низших дивизионов чемпионата также являются членами ассоциации, которая призывает всех спортсменов встать на свою сторону и не соглашаться на условия, предложенные федерацией. По словам самих футболистов, они не преследуют цель заработать как можно больше денег, а лишь улучшить текущую ситуацию в национальной команде.

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«Мы чувствуем колоссальную поддержку. Все понимают, что мы стремимся к коллективному соглашению для датского футбола и боремся не только за свои собственные права, но и за права будущих представителей сборной. И делаем это не ради денег», — прокомментировал официальное заявление ассоциации полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен.

Солидарен с партнёром по команде и опорный полузащитник футбольного клуба «Копенгаген» Уильям Квист.

«Нам показалось странным, что союз принял решение прекратить переговоры. Но мы думаем о датском футболе в целом и сделаем всё возможное, чтобы он не пострадал из-за последствий, которые может принести отмена матчей», — цитирует игрока официальный сайт ассоциации.

Отсутствие сборной Дании на предстоящем турнире может грозить не только её отстранением на длительный срок от всех соревнований, проводимых под эгидой УЕФА, включая чемпионат Европы 2020 года, но и крупными финансовыми потерями, что может негативно сказаться на футболе в стране. О своих опасениях рассказал генеральный директор BDU Клаус Бреттон-Майер.

«Организация глубоко сожалеет по поводу сложившейся ситуации. Сейчас мы работаем над тем, чтобы в предстоящих двух матчах сыграли сильнейшие. Этот момент может стать ключевым для будущего футбола в Дании. Если встречи не будут проведены, то мы можем потерять миллионы, а обе национальные команды будут дисквалифицированы. В таком случае датский футбол вернётся в каменный век по многим параметрам», — заявил функционер.

Первый матч датчан в рамках Лиги наций с Уэльсом должен состоятся 9 сентября. По словам защитника «Астон Виллы» и сборной Уэльса Джеймса Честера, они с партнёрами настраиваются на игру, стараясь не обращать внимания на конфликт в стане датчан.

«К нам это не имеет никакого отношения. Мы приедем в Данию, вне зависимости от того, будет ли укомплектована команда соперника, и сделаем всё, чтобы победить, кто бы против нас не вышел», — отметил Честер.

Нынешние проблемы DBU во многом являются следствием бойкота, объявленного женской национальной командой в октябре 2017 года перед квалификационным матчем чемпионата мира со Швецией. Спортсменок не устраивал тот факт, что предоставленные им условия контракта не совпадают с договором, заключённым с мужской сборной.

Девушки не вышли на поле, и им было записано техническое поражение со счётом 0:3. Датчане выплатили штраф в размере £18,000, а также получили предупреждение от УЕФА, согласно которому повторение ситуации в ближайшие четыре года грозит дисквалификацией союза.