Проведена жеребьёвка группового этапа Лиги наций по футболу

Стали известны составы всех квартетов группового этапа Лиги наций по футболу, который пройдёт в 2018 году и заменит товарищеские матчи между национальными сборными.

Итоги жеребьёвки лиги A:

Итоги жеребьёвки лиги B:

Итоги жеребьёвки лиги C:

Итоги жеребьёвки лиги D:

Лига наций является первым турниром для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие каждую из входящих в состав УЕФА 55 национальных ассоциаций, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками. В зависимости от результатов команды будут подниматься лигой выше или опускаться лигой ниже.

Первый розыгрыш турнира пройдёт по окончании чемпионата мира 2018 года в России. Победитель турнира определится летом 2019 года.

Ранее определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций.