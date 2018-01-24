Проведена жеребьёвка группового этапа Лиги наций по футболу
Итоги жеребьёвки лиги A:
#NationsLeague Ligue A!https://t.co/mf3rjdJlBmpic.twitter.com/AzWC665paP— UEFA Nations League (@EURO2020) 24 января 2018 г.
Итоги жеребьёвки лиги B:
#NationsLeague Ligue B: résultat du tirage https://t.co/mf3rjdJlBmpic.twitter.com/kKzO4ecN6p— UEFA Nations League (@EURO2020) 24 января 2018 г.
Итоги жеребьёвки лиги C:
#NationsLeague Ligue C: résultats du tiragehttps://t.co/mf3rjdJlBmpic.twitter.com/CACuC5O7vA— UEFA Nations League (@EURO2020) 24 января 2018 г.
Итоги жеребьёвки лиги D:
#NationsLeague Ligue D: résultats du tiragehttps://t.co/mf3rjdJlBmpic.twitter.com/NQKfastLsy— UEFA Nations League (@EURO2020) 24 января 2018 г.
Лига наций является первым турниром для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие каждую из входящих в состав УЕФА 55 национальных ассоциаций, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками. В зависимости от результатов команды будут подниматься лигой выше или опускаться лигой ниже.
Первый розыгрыш турнира пройдёт по окончании чемпионата мира 2018 года в России. Победитель турнира определится летом 2019 года.
Ранее определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций.