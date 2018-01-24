Проведена жеребьёвка группового этапа Лиги наций по футболу

Короткая ссылка
Стали известны составы всех квартетов группового этапа Лиги наций по футболу, который пройдёт в 2018 году и заменит товарищеские матчи между национальными сборными.

Итоги жеребьёвки лиги A:

 

Итоги жеребьёвки лиги B:

Итоги жеребьёвки лиги C:

Итоги жеребьёвки лиги D:

Лига наций является первым турниром для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие каждую из входящих в состав УЕФА 55 национальных ассоциаций, будут соревноваться с сопоставимыми по рейтингу соперниками. В зависимости от результатов команды будут подниматься лигой выше или опускаться лигой ниже.

Первый розыгрыш турнира пройдёт по окончании чемпионата мира 2018 года в России. Победитель турнира определится летом 2019 года.

Ранее определились соперники сборной России по групповому этапу Лиги наций.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru