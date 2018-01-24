Определились соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций

Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций, которая будет организована Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и пройдёт в 2018 году.

Национальная команда России попала в состав лиги B и оказалась в одной группе с Швецией и Турцией.

Президент УЕФА рассказал о работе по восстановлению баланса конкуренции в футболе.