Определились соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций

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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций, которая будет организована Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и пройдёт в 2018 году.
Определились соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций
  • Reuters

Национальная команда России попала в состав лиги B и оказалась в одной группе с Швецией и Турцией.

Президент УЕФА рассказал о работе по восстановлению баланса конкуренции в футболе.

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