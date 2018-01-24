Определились соперники сборной России по футболу на групповом этапе Лиги наций
Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Лиги наций, которая будет организована Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и пройдёт в 2018 году.
- Reuters
Национальная команда России попала в состав лиги B и оказалась в одной группе с Швецией и Турцией.
Президент УЕФА рассказал о работе по восстановлению баланса конкуренции в футболе.
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