Президент УЕФА рассказал о работе по восстановлению баланса конкуренции в футболе
«Мы должны прекратить практику, когда самые богатые клубы приобретают самых лучших футболистов», — приводит слова Чеферина The Daily Telegraph.
По его словам, возможно введение ограничений на зарплаты игроков и строгого лимита на оплату работы агентов.
Чеферин отметил, что в случае превышения определённого максимума зарплаты на футбольные клубы будут налагаться штрафы, средства от которых будут распределены между конкурентами.
«У нас есть спортивные меры, которые мы можем принять без политиков», — подчеркнул президент УЕФА.
Ранее сообщалось, что председатель «Хаддерсфилда» переночует на стадионе вместе с фанатами в рамках благотворительной акции.