Президент УЕФА рассказал о работе по восстановлению баланса конкуренции в футболе

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что восстановление баланса в футболе является его первоочерёдной задачей на посту главы организации.

«Мы должны прекратить практику, когда самые богатые клубы приобретают самых лучших футболистов», — приводит слова Чеферина The Daily Telegraph.

По его словам, возможно введение ограничений на зарплаты игроков и строгого лимита на оплату работы агентов.

Чеферин отметил, что в случае превышения определённого максимума зарплаты на футбольные клубы будут налагаться штрафы, средства от которых будут распределены между конкурентами.

«У нас есть спортивные меры, которые мы можем принять без политиков», — подчеркнул президент УЕФА.

Ранее сообщалось, что председатель «Хаддерсфилда» переночует на стадионе вместе с фанатами в рамках благотворительной акции.

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