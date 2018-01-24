Председатель «Хаддерсфилда» переночует на стадионе вместе с фанатами в рамках благотворительной акции

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Председатель английского футбольного клуба «Хаддерсфилд Таун» Дин Хойл станет участником благотворительной акции, которая направлена на помощь бездомным.

Об этом сообщает BBC.

Хойл присоединится к болельщикам команды, которые проведут ночь с 10 на 11 марта на домашней арене «Джон Смитс».

Отмечается, что стоимость пожертвований составит £100. Все вырученные деньги пойдут на поддержку бездомных людей.

Ранее стало известно, что Мхитарян продаст футболку МЮ ради помощи страдающим от рака детям.

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