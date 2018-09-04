Футболисты сборной Дании могут бойкотировать ближайшие матчи

Футболисты сборной Дании намерены бойкотировать ближайшие матчи национальной команды в сентябре.

В результате конфликта между футболистами и местной федерацией игроки решили не продлевать прежнее соглашение с федерацией из-за неоплаты коммерческого использования их имиджевых прав. Футболисты просят внести этот пункт в контракт и угрожают в противном случае не выйти на поле в товарищеском матче со Словакией и в игре Лиги наций с Уэльсом, сообщает sport.tv2.

В 2017 году аналогичная ситуация произошла с женской сборной Дании, которая бойкотировала матч отборочного этапа чемпионата мира. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помимо штрафа, пригрозил федерации исключением из соревнований в случае повторения ситуации. Санкции в случае бойкота ожидают и мужскую сборную Дании.

Матч датчан со словаками запланирован на 5 сентября, а встреча с валлийцами — на 9 сентября.

Ранее председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков прокомментировал информацию, что футболисты калининградского клуба намерены бойкотировать матчи из-за задолженностей.