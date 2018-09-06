Высокая посещаемость, перспективная молодёжь и провал «Зенита-2»: как стартовал сезон в ФНЛ

После девяти туров Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в группу лидеров входят сразу два фарм-клуба — «Краснодар-2» и «Спартак-2». Достойно выглядит и новичок подэлитной лиги «Чертаново». А вот вторая команда «Зенита» пока набрала лишь одно очко. Кроме того, в восьмом туре был побит рекорд посещаемости за всю историю турнира.

Фармы «Краснодара» и «Спартака» в первой четвёрке

Удивительно, но по итогам девяти туров в первой четвёрке обосновались сразу два фарм-клуба — «Краснодар-2» и «Спартак-2». Красно-белые и вовсе делят первую строчку с «Тамбовом» и «Томью», а южане отстают от них всего на очко. При этом претендовать на повышение в классе обе команды, разумеется, не могут.

Если присутствие москвичей в первой половине турнирной таблицы никого не удивляет, то «Краснодару» удалось преподнести болельщикам приятный сюрприз. От команды в дебютный сезон в ФНЛ такого никак не ждали, но молодые подопечные Игоря Пикущака сходу продемонстрировали, что готовы добиваться успеха.

В матче четвёртого тура с «Тюменью» средний возраст игроков команды составлял всего 19 лет, что стало новым рекордом ФНЛ. Наиболее ярко на старте сезона проявил себя 18-летний нападающий Даниил Уткин, забивший пять мячей.

© www.fckrasnodar.ru

Возрождение «Томи»

Последние два сезона получились для «Томи» очень тяжёлыми. Сначала у клуба закончились деньги, и команда была вынуждена доигрывать сезон в премьер-лиге фактически молодёжным составом. А после вылета в ФНЛ томичи чуть было транзитом не отправились в ПФЛ.

Однако в новом сезоне «Томь» под руководством Владимира Баскакова стартовала отлично. В первых четырёх матчах зелёно-белые одержали четыре победы и закрепились на первой строчке. Вдобавок команда не пропускала — благодаря сухой серии молодого вратаря Александра Мелихова, который получил бесценный опыт в упомянутом сезоне РПЛ.

Помимо него в основе «Томи» из того «пионеротряда» периодически появляются Никита Гвинейский и Дмитрий Сасин.

«Тамбов» не сдал позиции после ухода Талалаева

В прошлом сезоне «Тамбов» добился наивысшего успеха в своей истории — пробился в стыковые матчи за право сыграть в премьер-лиге. В них подопечным Андрея Талалева противостоял «Амкар». В результате тамбовчане по сумме двух встреч потерпели поражение, но команда пермяков прекратила своё существование, и её место в РПЛ досталось «Анжи».

Талалаев же после обидной неудачи решил попробовать свои силы в армянском «Пюнике». Новым главным тренером «Тамбова» был назначен Мурат Искаков, до того трудившийся в штабе помощником. Опыта самостоятельной работы специалист не имел, и болельщики предрекали команде непростой сезон.

На деле после девяти туров тамбовчане входят в группу лидеров. Вдобавок полностью оправдали себя переходы нападающих Сенина Себая и Хызыра Аппаева. На двоих они забили уже девять мячей.

© fc-tambov.ru

«Сочи» и «Нижний Новгород» претендуют на повышение в классе

Настоящей фишкой нового сезона ФНЛ стала высокая посещаемость. В среднем на матч подэлитной лиги приходят почти шесть тысяч болельщиков. Конечно, такие цифры во многом обеспечены построенными к чемпионату мира стадионами в Нижнем Новгороде, Калининграде, Саранске, Волгограде и Сочи (в меньшей степени).

Так, в Нижнем Новгороде матчи одноимённой команды посещают в среднем больше 23 тыс. человек, а недавняя игра с курским «Авангардом» собрала 31 тыс. Как результат, подопечные Дмитрия Черышева претендуют на выход в РПЛ.

К слову, в восьмом туре ФНЛ был побит рекорд посещаемости турнира. Десять матчей вживую посмотрели 112 367 зрителей (в среднем — 11 237 на игру).

В зону стыковых матчей на данный момент попадает и «Сочи» (с учётом того, что «Спартак-2» и «Краснодар-2» на повышение в классе претендовать не могут). Правда, на арене «Фишт» коллектив Александра Точилина из-за проблем с газоном провёл лишь один матч — как раз с «Нижним Новгородом».

Наиболее заметен в составе сочинцев молодой нападающий Максим Барсов, который после девяти туров лидирует в гонке бомбардиров ФНЛ с семью голами.

«Ротор» и «Балтика» в зоне вылета

А вот «Ротору» и «Балтике» новые стадионы пока успеха не принесли. Обе команды совершенно неожиданно вынуждены на старте сезона сражаться за выживание.

Особенно потрясены неудачными результатами калининградские любители футбола, ведь их любимая команда в последние годы ставила перед собой самые высокие задачи. Новый сезон «Балтика» начинала в очень крепком составе: Александр Шешуков, Максим Григорьев, Алан Касаев, Владимир Дядюн — все они немало поиграли на уровне РПЛ. А главной звездой коллектива стал бронзовый призёр Евро-2008 Дмитрий Торбинский. Кроме того, во главе команды встал опытнейший Валерий Непомнящий.

Однако на старте сезона калининградцы неожиданно потерпели три поражения подряд, а первую победу одержали лишь в седьмом туре. Позже выяснились и причины такого неудачного начала — финансовые проблемы. Сложности со спонсорами привели к тому, что футболисты не получали зарплату с мая.

У «Ротора» подобных проблем нет, однако команда пока пребывает в зоне вылета. А ведь летом её возглавил Роберт Евдокимов, выводивший в премьер-лигу «Оренбург». Да и состав волгоградцев позволяет решать серьёзные задачи. По данным авторитетного портала Transfermarkt, по стоимости футболистов волгоградцы уступают лишь «СКА-Хабаровск».

Несмотря на это, «Ротор» стартовал крайне неудачно, и после вылета из Кубка России Евдокимов подал прошение об отставке. В руководстве клубе его не приняли. Возможно, тренеру ещё удастся исправить ситуацию.

«Зенит-2» на предпоследнем месте

Если фарм-клубы «Спартака» и «Краснодара» на старте сезона демонстрируют великолепные результаты, то «Зениту-2» приходится очень нелегко. В отличие от красно-белых сверстников молодые питерцы в подэлитной лиге никогда не поднимались в турнирной таблице высоко, а в прошлом сезоне до самого последнего матча боролись за выживание.

Новый сезон команда под руководством экс-капитана «Зенита» Александра Горшкова начала совсем неудачно. В первых девяти турах сине-бело-голубые набрали лишь одно очко, сыграв вничью с аутсайдером «Факелом». На дне компанию «Зениту» составляет «Армавир».

Во многом такие результаты обусловлены тем, что состав питерского фарма летом серьёзно обновился. В ФНЛ дебютировал целый ряд совсем юных 18-20-летних футболистов — сразу девять человек. В результате главными «ветеранами» команды стали 21-летние Илья Камышев, Сергей Иванов, Томас Рукас и Михаил Кизеев.

Однако это не спасло Горшкова от отставки уже после девяти туров. Его место занял Владислав Радимов, который стоял у истоков «Зенита-2» и вывел команду в ФНЛ.

© 2.fc-zenit.ru

Уверенное выступление «Чертаново»

Ещё одной молодёжной командой ФНЛ в новом сезоне стало «Чертаново». Клуб в первую очередь ставит перед собой задачу растить футболистов для последующей перепродажи. И прошлой весной московский коллектив впервые в истории пробился в подэлитную лигу. Казалось, на новом уровне у молодой команды могут возникнуть проблемы, но пока чертановцы в ФНЛ выглядят весьма достойно.

Особенно хороша пара нападающих Владислав Сарвели — Антон Зиньковский: на двоих они забили уже девять мячей. При этом костяк команды составляют 19—21-летние футболисты. Не исключено, что по окончании сезона некоторые из них переберутся в клубы премьер-лиги.