«С ними поступили так, как положено»: «Спартак» отстранил Глушакова и Ещенко от занятий с основной командой

Футболисты московского «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко переведены в молодёжную команду и не сыграют в матче группового этапа Лиги Европы с австрийским «Рапидом». Решение тренерского штаба стало наказанием за то, что игроки поставили лайки к посту в соцсети со стихами известного актёра Дмитрия Назарова, в которых тот критиковал главного тренера столичного коллектива Массимо Карреру. Однако в данном конфликте не все встали на сторону наставника красно-белых. Так, бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что руководство клуба совершило ошибку. Между тем известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что «Спартак» имеет полное право на такие санкции.

Нашумевшая история с лайками футболистов московского «Спартака» Дениса Глушакова и Андрея Ещенко получила своё продолжение. Накануне игроки оценили посты в соцсети со стихотворением известного актёра Дмитрия Назарова, в которых тот выступил с критикой в адрес главного тренера красно-белых Массимо Карреры. Произошло это после поражения десятикратных чемпионов России от грозненского «Ахмата» в матче седьмого тура РПЛ.

Вслед за болельщиками клуба, которые составили открытую петицию в поддержку тренера, а также раскритиковали действия самих игроков, последовала и реакция со стороны Карреры. Итальянец не стал церемониться и отстранил Глушакова и Ещенко от занятий с основной командой. Как стало известно RT, между наставником и спортсменами состоялся разговор, в ходе которого Каррера сказал, что не рассчитывает на них в стартовом матче группового турнира Лиги Европы с австрийским «Рапидом».

В пресс-службе «Спартака» данную информацию пока не подтвердили, но перевод старожилов клуба в дубль может означать лишь одно — в команде действительно не всё ладно. О разногласиях между Глушаковым и Каррерой говорилось ещё в конце предыдущего сезона, но в начале нынешнего Денис вернулся в обойму и принял участие во всех семи матчах, причём шесть из них начинал в стартовом составе. Но, судя по всему, отношения действительно дали трещину.

Позднее новость об отстранении футболистов прокомментировал и экс-капитан «Спартака». «Это цирк. Цирк», — приводит слова Глушакова РИА Новости.

При этом в данном конфликте не все встали на сторону наставника красно-белых. По словам бывшего голкипера сборной России Руслана Нигматуллина, решение об исключении из команды необходимо принимать прежде всего на основании спортивных качеств.

«Футбол — это игра мячом на зелёном поле. Отстранение от тренировок из-за каких-то действий в сотовом телефоне — это, конечно, неправильно. Но могу понять и ту и другую сторону. Каррера опасается саботажа, а игроки хотят играть в основном составе», — заявил Нигматуллин в разговоре с RT.

По его мнению, ни тренеру, ни игрокам «Спартака» эта ситуация не пошла на пользу.

«Думаю, вообще вся эта история раздута, больше всего от неё выиграл замечательный актёр Дмитрий Назаров», — добавил Нигматуллин.

К слову, сам Назаров также не остался в стороне и прокомментировал новость о переводе в дубль Глушакова и Ещенко. По его словам, подобного развития событий стоило ожидать.

«Жалко, конечно, но это всё звенья одной цепи», — сказал Назаров в эфире радио «Говорит Москва».

В любом случае ситуация кажется довольно странной и необычной. Отстранение за лайк в социальных сетях является чем-то новым для российского футбола, а подобные санкции вряд ли прописаны в личных соглашениях спортсменов. Но известный в прошлом футболист «Спартака» Валерий Гладилин выразил мнение, что клуб имеет полное право на подобные санкции.

«У Глушакова и Ещенко есть контракты со «Спартаком». Там всё прописано, что им можно делать, а что нет. Нельзя производить любые действия, которые способны навредить имиджу клуба. За это он вправе наказывать. Денис и Андрей уже не мальчики, они взрослые ребята на финише своей карьеры. Глушаков тем более капитан. Они не могут не знать последствий. С ними поступили так, как положено», — сказал в беседе с RT Гладилин.

Иной точки зрения придерживается бывший полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой. Он считает, что спортсмены имеют право выражать своё мнение, а к подобным действиям необходимо относиться спокойнее.

«Тут я ничего не вижу, спокойно отношусь. Надо всем так. Лайкнул или нет... Сейчас все живут этим, в интернете проводят времени больше, чем в реальной жизни. Поэтому у нас и происходит непонятно что. Нужно меньше внимания обращать», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Вступился за игроков и бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко. По его мнению, футболисты лишь оценили труды актёра, а не пытались выступить против Карреры.

«На мой взгляд, отстранение Глушакова и Ещенко — бред. Во-первых, это посягательство на свободу выбора. Не они стихи писали и читали. Они выразили своё мнение о выступлении актёра. Каррера абсолютно не прав, нельзя так поступать. Надо оставаться мужчиной, а это похоже на кляузу», — заявил Червиченко в интервью «Чемпионату».

При этом он выразил мнение, что необходимо ограничить время, которое футболисты тратят на соцсети, и отметил, что «до добра это не доводит».

«Уверен, ребята сделали это не со зла, но эту тему подхватили. Каррера нервничает из-за того, что ему контракта не предлагают? Лучше бы он делал это, когда «Спартак» проиграл «Тосно» в Кубке России. На мой взгляд, сказка Карреры в клубе должна была подойти к концу, когда команда не выиграла этот трофей. Черчесова и Карпина увольняли за гораздо меньшие просчёты. Видимо, у итальянца есть индульгенция», — заключил бывший глава клуба.

Похожего мнения придерживается и волейболист казанского «Зенита», болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов. По его мнению, Глушаков и Ещенко могли поставить лайки к постам Назарова исключительно из-за хорошего отношения к актёру.

«Если мои знакомые что-то выложат, то я это лайкну, потому что это мои друзья. Я знаком с Алексеем Маклаковым. Если он опубликует какую-нибудь ерунду, что пора Массимо увольнять, я тоже оценю этот пост. Хотя у меня, может быть, другое мнение. Это чисто солидарность. К этому придираться не надо», — заметил Спиридонов.

Но если желание игроков оценить творчество актёра волейболист посчитал само собой разумеющимся, то последующие оправдания Глушакова он назвал неправильным поступком.

«То, что Глушаков написал целый том опровержений, как «Война и мир», — ты заднюю не давай! Будь мужиком: скажи, что лайкнул не из-за того, что к Каррере плохо относишься, а чисто из солидарности, что это мой друг Назаров сделал. Но не писать же это всё. Смешно читать было», — добавил Спиридонов.

При этом известный в прошлом футболист Евгений Ловчев считает, что неверно в этой ситуации поступил только главный тренер «Спартака».

«Думаю, что это глупость Карреры — взрослый человек должен быть мудрее. Он хотел запугать игроков: мол, вы не имеете права меня высмеивать? Глупость это, только и всего. Если бы он мудро отнёсся, то вызвал бы их, поговорил, спросил: что, ребята, происходит? А он взял людей и отстранил, в дубль сослал. Они что, станут послушнее или бояться больше будут? В «Спартаке» никогда не строили команды на страхе», — подчеркнул Ловчев.