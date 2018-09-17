Первое поражение «Спартака», дебют Маркизио и невероятный гол Мамаева в Махачкале: чем запомнился седьмой тур РПЛ

Итальянец Клаудио Маркизио дебютировал в составе лидирующего в РПЛ петербургского «Зенита». Клуб одержал победу в Оренбурге. Главный преследователь сине-бело-голубых московский «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне. Красно-белые уступили «Ахмату», в котором работает бывший помощник Массимо Карреры Сергей Пилипчук. Тем временем полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев отметился невероятным голом в матче с «Анжи». Главные события седьмого тура чемпионата России по футболу — в материале RT.

Удаление Крыховяка и спорный гол «Локомотива»

Седьмой тур РПЛ стартовал в пятницу московским дерби «Локомотив» — «Динамо». И в результате противостояние получилось интересным, хотя победитель так и не был выявлен.

Для начала удивил болельщиков тренер железнодорожников Юрий Сёмин, оставивший в запасе экс-нападающего бело-голубых Фёдора Смолова. Его визави Дмитрий Хохлов, напротив, с первых минут неожиданно бросил в бой новичка Мигела Кардозу, и португалец его не подвёл.

Уже на четвёртой минуте полузащитник в штрафной откликнулся на подачу Константина Рауша с левого фланга и отправил мяч головой в дальний угол.

«Локомотив» отыгрался в середине первого тайма после розыгрыша штрафного. Гости пытались доказать судье, что Гжегож Крыховяк, принявший участие в голевом эпизоде, находился в положении вне игры, но рефери указал на центр. Повторы показали, что арбитр поступил правильно, поскольку к поляку, даже если он забрался в офсайд, мяч отскочил от соперника, а не от партнёра.

А после перерыва Крыховяк подвёл свою команду, получив вторую жёлтую карточку за грубый подкат в центре поля. Впрочем, Гжегож позже заявил, что в случае с первой жёлтой карточкой фола не было, а Сёмин на пресс-конференции назвал решение арбитра ошибочным.

В меньшинстве «Локо» не смог дожать «Динамо» и, напротив, мог пропустить. Не помог железнодорожникам и вышедший на поле во втором тайме Смолов. Фёдор не запомнился практически ничем и остался не слишком доволен своей игрой. В результате матч завершился ничьей.

Третий гол Полоза и первая победа «Рубина» с июля

Игровой день в субботу стартовал с матча в Казани, где «Рубин» одержал тяжёлую победу над новичком РПЛ «Енисеем». Судьбу противостояния решила грубая ошибка защитника красноярской команды Раде Дугалича, который в самом начале встречи выбил мяч точно на ногу Сердару Азмуну. Иранец вошёл в штрафную, но не пожадничал и отдал результативную передачу на Дмитрия Полоза. Арендованный у «Зенита» нападающий забил уже третий мяч в шести матчах текущего сезона РПЛ.

В оставшееся до финального свистка время хозяева по большей части действовали от обороны и могли увеличить преимущество благодаря быстрым контратакам. «Енисей», в свою очередь, упустил самый реальный момент восстановить статус-кво, который возник по истечении часа игры. Михаил Комков сместился в центр с левого фланга и закрутил мяч в дальнюю девятку, но снаряд приняла на себя перекладина.

Таким образом, голкипер «Рубина» Иван Коновалов отыграл первый матч на ноль в Премьер-лиге, а сами казанцы прервали пятиматчевую серию без побед.

Возвращение Гончаренко в Уфу и травмы армейцев

ЦСКА в преддверии матча с «Викторией Плзень» в Лиге чемпионов съездил в Уфу. Этот вояж был особенно принципиален для Виктора Гончаренко, который работал в местной команде до приглашения в стан армейцев.

Несколько недель назад на стадион «Нефтяник» пожаловал другой экс-главный тренер команды, Сергей Семак, и та встреча закончилась победой «Зенита». Не пожалел «Уфу» и Гончаренко.

При этом все 90 минут в составе ЦСКА отыграл Иван Обляков, перебравшийся из «Уфы» в Москву всего две недели назад.

Что касается самого матча, то первый тайм получился для именитых гостей непростым. Вдобавок Гончаренко из-за травм лишился сразу двоих футболистов — Хёрдура Магнуссона и Абеля Эрнандеса. После игры белорусский специалист заявил, что исландец обошёлся без серьёзного повреждения, а вот уругвайца ждёт дополнительное медобследование.

Несмотря на потери, гости открыли счёт в добавленное к первому тайму время. Фёдор Чалов воспользовался неудачной игрой защитника и забил шестой мяч в семи матчах РПЛ текущего сезона.

А после перерыва «Уфу» добил вышедший на замену Тимур Жамалетдинов. 21-летний нападающий отличился дважды с интервалом в пять минут и оформил первый дубль в карьере.

Гончаренко оставалось лишь извиниться перед некогда родными трибунами за разгром. Его бывшей команде крайне непросто далось участие в еврокубках на старте сезона. В групповой этап Лиги Европы подопечным Сергея Томарова пробиться не удалось, а в РПЛ «Уфа» потерпела пятое поражение подряд. Армейцы же одержали третью победу в четырёх последних встречах.

Рекордный разгром и гол в подкате

Разгромом неожиданно завершился и матч в Туле, где «Арсенал» забил четыре безответных мяча в ворота «Крыльев Советов» и повторил собственное достижение для встреч Премьер-лиги. В ноябре 2014-го «канониры» добились победы с аналогичным счётом над прекратившим существование пермским «Амкаром».

На этот раз ничего не получилось в Туле у команды из Самары. Открыл счёт в середине первого тайма Сергей Ткачёв. Он же оформил дубль красивым дальним ударом сразу после перерыва. Затем по разу отличились Лука Джорджевич и Зелимхан Бакаев, причём последний забил в подкате.

Наставнику гостей Андрею Тихонову после матча оставалось лишь взять всю вину за поражение на себя.

Дебют Маркизио и дубль Ерохина

А в воскресенье шестую победу в семи матчах одержал лидирующий в РПЛ «Зенит». Подопечные Сергея Семака увезли три очка из Оренбурга. Неуступчивые хозяева начали матч достаточно агрессивно, но их подвёл собственный вратарь. Евгений Фролов в нынешнем сезоне не раз спасал свою команду и даже отразил два пенальти, но в самом начале отчётной встречи выпустил мяч из рук после несильного удара Александра Ерохина головой. Перед самым перерывом Ерохин оформил дубль, воспользовавшись хорошей передачей Артёма Дзюбы.

В самом начале второго тайма «Оренбург» отыграл один мяч после подачи углового. Ветеран Адесойе Ойеволе нанёс красивый удар в дальнюю девятку чужих ворот.

Хозяева до конца пытались сравнять счёт, но игроки «Зенита» действовали грамотно и больше не позволяли оппоненту создавать опасность у ворот Андрея Лунёва.

А за 20 минут до конца в составе гостей вдобавок дебютировал именитый новичок Клаудио Маркизио. Итальянец не сразу попал в игру, но затем освоился и порадовал болельщиков парой грамотных передач.

«Рад, что удалось впервые выйти на поле в официальном матче и к тому же победить. РПЛ уступает по своему уровню ведущим европейским чемпионатам — Серии А, Примере, Бундеслиге и английской Премьер-лиге. Тем не менее здесь много силового футбола, молодых исполнителей. Игроки покрывают большие дистанции, бегают туда-сюда на протяжении матча. Так что мне нужно подготовить себя и своё тело к такому стилю игры», — цитирует Маркизио официальный сайт «Зенита».

Разгром в Махачкале и гол Мамаева рабоной

Ещё один разгром был зафиксирован в Махачкале. Терпящий финансовое бедствие «Анжи» ничего не смог поделать с «Краснодаром».

Южане открыли счёт в самом начале матча, воспользовавшись грубейшей ошибкой Юрия Дюпина. А ещё через пять минут Павлу Мамаеву забить второй мяч в ворота соперника помог рикошет.

Зато дубль после перерыва полузащитник оформил красивейшим ударом рабоной, который смело можно назвать одним из самых эффектных голов тура.

«Как и в любом моменте, нужно тренироваться, чтобы к этому прийти. Пришёл к решению так пробить через тренировки, через работу», — скромно заявил после игры Мамаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Точку же в конце встречи поставил молодой Иван Игнатьев. 19-летний нападающий открыл счёт забитым мячам в текущем сезоне.

Месть Пилипчука и очередной гол «Спартака» со стандарта

Если «Зенит» в седьмом туре одержал очередную победу, то преследующий питерцев «Спартак» темпа соперника не выдержал и потерпел первое поражение. Красно-белые во втором сезоне подряд уступили дома «Ахмату».

На этот раз у противостояния был особый подтекст. Руководство грозненцев после неудачного старта поменяло тренера, и команду возглавил её бывший рулевой Рашид Рахимов. А помощником специалиста стал Сергей Пилипчук, с именем которого у многих болельщиков красно-белых ассоциируется долгожданное чемпионство. Пилипчук плодотворно работал в связке с Массимо Каррерой, но в конце прошлого сезона покинул клуб.

Теперь Сергею удалось отомстить бывшему коллеге. «Ахмат» открыл счёт на 20-й минуте благодаря спорному пенальти. Красно-белые же отыгрались после перерыва. Георгий Джикия точно пробил головой на подаче углового. При этом спартаковцы по-прежнему не могут забить с игры в текущем сезоне РПЛ. Пять из шести своих мячей они провели после розыгрышей корнеров, а один — с пенальти.

Казалось, в концовке хозяева могут вырвать победу, но последнее слово осталось за гостями. Вышедший на замену Антон Швец после передачи Ризвана Уциева нанёс потрясающий удар под перекладину.

После матча Каррере, разумеется, задали немало вопросов на тему отношений с Пилипчуком, и итальянец подчеркнул, что они пожали друг другу руку при встрече. Сам же помощник главного тренера «Ахмата» извинился перед болельщиками «Спартака» и подчеркнул, что благодарен столичному клубу.

Два гола за три минуты и подножка «Спартаку»

Наконец, завершился тур встречей «Урала» и «Ростова» в Екатеринбурге. Команды, обменявшись точными ударами в самом начале второго тайма, не сумели определить сильнейшего.

Счёт открыл защитник хозяев Вараздат Ароян, который мастерски сыграл головой на подаче стандарта. Однако всего через две минуты гости отыгрались. Алексей Ионов, оформивший дубль в недавнем матче сборной России с Чехией, замкнул прострел партнёра.

«Ростов» не сумел набрать три очка, но и ничья позволила Валерию Карпину опередить свою бывшую команду «Спартак» в турнирной таблице. В активе обеих команд по 14 очков, но жёлто-синие располагаются на второй строчке по дополнительным показателям.

«Не знаю, кто был ближе к победе. Результат мог быть любым, могли и выиграть, и проиграть. Были моменты, особенно в первом тайме. Если бы чуть повезло, могли в первом же тайме всё и закончить. В принципе, ничья на выезде — это удовлетворительно», — сказал Карпин в эфире телеканала «Матч Премьер».