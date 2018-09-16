Дубль Ерохина принёс «Зениту» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В составе «Зенита» дубль оформил Александр Ерохин, забив на 14-й и 45-й минутах.
«Оренбург» ответил голом Адесойе Ойеволе на 48-й минуте.
В восьмом туре «Зенит» сыграет в Санкт-Петербурге с московским «Локомотивом», а «Оренбург» на выезде встретится с грозненским «Ахматом».
Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в матче седьмого тура РПЛ.