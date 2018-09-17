Отсутствие голов с игры, проблема с последним пасом и смена поколений: что не так со «Спартаком» в новом сезоне

Уступив «Ахмату» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), «Спартак» отпустил в отрыв лидирующий «Зенит» и подвергся критике со стороны специалистов. Низкая результативность и отсутствие изобретательности, проблемы в опорной зоне и смена поколений — RT объясняет, почему команду Массимо Карреры лихорадит на старте нового сезона.

Ни одного гола с игры

Пожалуй, главной проблемой «Спартака» на сегодняшний день является отсутствие голов с игры. В это сложно поверить, но в матчах чемпионата страны красно-белые все шесть своих мячей забили после розыгрыша стандартных положений. В пяти случаях команде помогли грамотные подачи с угловых, а в одном — точный удар Квинси Промеса с одиннадцатиметровой отметки.

С игры подопечным Массимо Карреры не удалось поразить даже ворота терпящего финансовое бедствие «Анжи», игроки которого вдобавок заканчивали встречу на «Открытие Арене» вдевятером.

В чемпионский сезон отличительной особенностью «Спартака» были быстрые контратаки, но соперники нашли на них «противоядие» ещё в прошлом году. В результате красно-белые в большинстве матчей сезона вынуждены действовать «первым номером», что у московской команды не особо получается.

Пожалуй, лучший футбол подопечные Карреры продемонстрировали в дерби с «Динамо»: бело-голубые действовали достаточно неаккуратно и оставляли сопернику свободные зоны на своей половине поля. Большинство же соперников, в том числе «Ахмат», в матчах с десятикратными чемпионами парковали в своей штрафной «автобус» и делали ставки на контратаки.

Помимо матча с «Динамо», дважды спартаковцы отличились лишь в первой игре третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК, которая в результате закончилась поражением красно-белых. Примечательно, что в обеих встречах отличился лидер коллектива Квинси Промес.

При этом «Спартак» бьёт по воротам достаточно часто — 117 раз («Зенит» — 96), но в створ приходится лишь треть ударов — 35, и только пять из них завершились голами. Таким образом, реализация составляет всего 5,1% (у «Зенита» — 12,5%, у «Ростова» — 12,1%, у ЦСКА — 11%, у «Краснодара» — 9,1%).

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© Mutsu Kawamori

Отсутствие изобретательного футболиста

Долгое время главной ударной силой «Спартака» был Квинси Промес, однако нынешний сезон он начал не слишком удачно, а затем вовсе перешёл в «Севилью». С его уходом в команде не осталось футболистов, способных создать момент из ничего.

Только Промес мог подхватить мяч на левом фланге и одним финтом резко сместиться в центр для последующего удара или передачи. В какой-то мере у команды выработалась зависимость от Квинси.

В матче с «Зенитом» голландца подменял Педро Роша, а в игре с «Ахматом» — Софьян Ханни. Оба выглядели не лучшим образом и продемонстрировали, что даже близко не являются заменой голландцу.

При этом тот же Ханни может пригодится «Спартаку» на позиции «под нападающим». Команде на старте сезона ощутимо не хватает человека с хорошим последним пасом, из-за чего позиционные атаки красно-белых зачастую заканчиваются ничем.

Вполне способен сыграть под нападающим и Роман Ерёменко, который вернётся в строй после дисквалификации уже в октябре, и Жано Ананидзе, продолжающий восстанавливаться после травмы.

Фернандо в опорной зоне

В чемпионский сезон регулярно искали нападающих передачами в чужой штрафной Фернандо и Глушаков, однако на данный момент они напоминают лишь бледную тень самих себя.

О Денисе чуть более подробно будет написано ниже. Что касается бразильца, то он по-прежнему далёк от оптимальной формы и проигрывает огромное количество единоборств. Особенно это бросалось глаза в матчах Лиги чемпионов с ПАОК.

При этом согласно схеме 4-3-3, которую Каррера пытается привить команде на старте сезона, Фернандо вынужден оставаться в опорной зоне в полном одиночестве, поскольку Роман Зобнин с ещё одним полузащитником действуют чуть выше.

Фернандо объективно сложно в одиночку выполнять такой объём работы, и бразилец с ним не справляется. В результате «Спартак» регулярно оставляет свободными зоны в середине поля и на подступах к своей штрафной, получает быстрые контратаки на свои ворота. Зобнин также оказывается не в состоянии страховать каждого партнёра в центре поля.

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© Alexander Kulebyakin

Слабость ветеранов

К сожалению, крайне слабо проводят начало сезона и ветераны «Спартака»: Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков. Двое последних оказались в запасе ещё на финише предыдущего сезона, из-за чего пропустили домашний чемпионат мира.

Летняя пауза не сильно сказалась на их игре. Опытные футболисты продолжают регулярно совершать ошибки. Дмитрию особенно досталось от болельщиков после выездного матча с ПАОК, когда с его фланга пришли все три мяча соперника.

От безысходности Каррера заменил Комбарова на левом фланге обороны Лоренсо Мельгарехо, и тот выглядел куда выгоднее своего российского конкурента, хотя это не его родная позиция.

Не лучшим образом действует и Глушаков, который всё чаще оказывается на скамейке запасных. А в последних матчах не находилось место в старте и для Ещенко, которому тренерский штаб предпочитает молодого Николая Рассказова.

Показательный момент произошёл как раз в матче с «Ахматом». Каррера бросил в бой Глушакова и Ещенко ближе к концу встречи в надежде вырвать победу. В результате Андрей тут же пропустил рывок по своему флангу Милада Мохаммади, который закончился стопроцентным нереализованным моментом у ворот «Спартака».

Глушакова же в штрафной красно-белых чуть позже на замахе убрал Ризван Уциев. После этого капитан гостей отдал результативную передачу на Антона Швеца.

Вместо ветеранов Каррера доверяет молодым Николаю Рассказову, Александру Максименко и Александру Ломовицкого. Трое 20-летних футболистов погоду в команде не портят, однако нынешний сезон является для них первым полноценным на взрослом уровне и ждать от них стабильности не приходится. Отсюда пропущенный Максименко с центра поля гол в матче с «Динамо».

Низкая результативность форвардов

Несмотря на не самую высокую результативность, Каррера продолжает упорно действовать по схеме 4-3-3 с одним нападающим. Однако проблема заключается в том, что Зе Луиш с Луисом Адриано практически не забивают.

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На счету форварда из Кабо-Верде в новом сезоне два мяча. Бразилец до сих пор не забил ни одного, а вдобавок заработал во многом судьбоносную для «Спартака» красную карточку в ответной встрече с ПАОК.

Конечно, нападающие — игроки зависимые, а хорошие передачи форварды красно-белых в последнее время получают нечасто, но их низкая результативность оставляет большие вопросы.

При этом в ЦСКА 20-летний Фёдор Чалов забил уже шесть мячей. В «Зените» партнёры зачастую ищут Артёма Дзюбу верховыми передачами, но герой чемпионата мира цепляется за мяч куда успешнее того же Зе.

Вдобавок Каррера, как уже говорилось, не пробовал использовать своих нападающих в паре, хотя такой вариант мог бы выглядеть достаточно интересно.