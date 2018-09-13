«Под стать финалу Кубка мира»: почему ЦСКА стоит принять соперников по Лиге чемпионов в «Лужниках»

ЦСКА в ближайшее время получит от УЕФА разрешение на проведение домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках». Об этом заявил генеральный директор клуба Роман Бабаев — по его словам, у руководителей европейского футбола нет причин для отказа. В интервью RT бывший армеец Евгений Алдонин и экс-тренер дублирующего состава Александр Гришин назвали переезд c более камерной ВЭБ-Арены правильным решением. А известный болельщик команды актёр и пародист Михаил Грушевский отметил, что это позволит ЦСКА заработать.

«Предоставим возможность посмотреть матч с «Реалом» всем желающим»

Ещё в конце августа стало известно, что ЦСКА хочет принять соперников по групповому этапу Лиги чемпионов в «Лужниках». Клуб обратился с этой просьбой в УЕФА, и в самое ближайшее время союз должен дать официальный ответ.

«Думаю, всё должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА. ... Комиссия уже прошла. У неё имелись кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а скорее рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет», — приводит слова гендиректора клуба Романа Бабаева «Спорт-Экспресс».

Заявку на проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках» ЦСКА подал только пятого сентября. Прежде чем дать армейцам ответ, УЕФА решил провести проверку стадиона, который совсем недавно принимал полуфинал и финал чемпионата мира.

«Мы можем подтвердить, что получили запрос от ЦСКА. Прежде чем будет принято окончательное решение по данному запросу, инспекторы посетят стадион и проведут его осмотр. Дополнительная информация будет предоставлена со временем», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службы УЕФА.

В ЦСКА переезд в «Лужники» объяснили желанием предоставить как можно большему числу болельшиков возможность посетить матч с «Реалом».

«Мы очень долго анализировали ситуацию, перед тем как принять это непростое решение. Основная причина на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с «Реалом», на «ВЭБ Арене». Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с «Манчестер Юнайтед» и лондонским «Арсеналом». Тогда огромное количество людей не смогли попасть на стадион», — отметил Бабаев.

Встречи с другими соперниками ЦСКА по группе еврокубкового турнира — итальянской «Ромой» и чешской «Викторией Пльзень» — могут не вызвать повышенного ажиотажа у болельщиков. Но согласно правилам, клуб не имеет права проводить домашние игры группового этапа на разных стадионах, поэтому армейцам пришлось делать нелёгкий выбор между собственной ареной и «Лужниками».

«С одной стороны, было огромное желание сыграть на своём родном стадионе. С другой, мы предоставим возможность посмотреть поединок с лучшей командой Европы всем желающим. К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. «Лужники» недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключён договор аренды, предварительные переговоры уже проведены», — добавил Бабаев.

«Была идея сыграть в «Лужниках»

Чуть ранее о желании принять соперников по Лиге чемпионов в «Лужниках» заявляли и в «Локомотиве», но намерены были подать такой запрос только в случае, если встретятся на стадии группового этапа с кем-нибудь из европейских грандов.

«Мы совершаем трансферы с прицелом на главный клубный турнир. Это очень важный турнир и для нас, и для болельщиков. Но мы точно так же уделяем большое внимание чемпионату и Кубку России. У нас была идея сыграть в роскошных «Лужниках» в Лиге чемпионов, если попадётся большой гранд, такой как «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль». На одну игру мы бы, конечно, хотели собрать эту арену. Это было бы замечательно», — сказал Геркус в эфире «Матч ТВ».

Однако в результате жребий определил в соперники железнодорожникам далеко не самые статусные коллективы: немецкий «Шальке 04», португальский «Порту» и турецкий «Галатасарай». Тогда в «Локомотиве» официально заявили, что больше не заинтересованы в аренде легендарной арены.

«Все домашние матчи проведём на своём стадионе, не в «Лужниках». Надеемся, увидим полную арену. Будет замечательная атмосфера. Думаю, мы получим удовольствие, прежде всего, от игры своей команды», — отметил Геркус сразу после церемонии.

«Клуб заработает куда больше денег»

ЦСКА же со жребием «повезло» больше, и теперь армейцы с большой долей вероятности примут действующего обладателя Лиги чемпионов «Реал» в «Лужниках». Временному переезду оказались рады далеко не все поклонники армейцев, но большая их часть всё же приняла его, в том числе известный актёр и пародист Михаил Грушевский.

«Понятно, что перенос матчей во многом связан с приездом «Реала». Уверен, эта игра соберёт полную чашу «Лужников». Это будет картина под стать финалу чемпионата мира 2018 года. Что касается встречи с «Ромой», её посещаемость будет зависеть от турнирного положения, но, думаю, на две трети стадион заполнится. Всё-таки речь идёт о полуфиналисте Лиги чемпионов. То же касается и матча с «Викторией Пльзень». Если к этой игре армейцы сохранят хорошие шансы на выход в плей-офф, минимум половину стадиона ЦСКА соберёт», — заявил Грушевский в интервью RT.

Актёр отметил, что даже недовольные переездом поклонники ЦСКА должны с пониманием отнестись к произошедшему.

«Болельщики сейчас могут допускать определённое брюзжание по этому поводу. Некоторые, скрепя сердце, соглашаются на переезд, ведь теперь у команды есть своя арена. Но, уверен, если бы ЦСКА не выпал «Реал», никакого бы переезда не было бы. Принять мадридцев в «Лужниках» дорогого стоит во всех смыслах слова. Разница по выручке от реализации билетов получится внушительной. Так что поклонники немного поворчат и согласятся с позицией руководства клуба: матчи такого уровня и статуса заслуживают такой арены, — добавил Грушевский.

Положительно оценил переезд и бывший полузащитник ЦСКА, экс-капитан сборной России Евгений Алдонин.

«Лужники» — стадион шикарный. Сразу вспоминается чемпионат мира. Всё красиво. Домашняя арена ЦСКА вмещает только 30 тыс. человек, а этот стадион — значительно больше. Поэтому идея имеет право на жизнь. Здравое решение. На Лигу чемпионов люди приходят всегда. Да, из ряда выбивается игра с «Викторией Пльзень», но в руководстве клуба, наверняка, прикинули все риски и сделали выводы. И дело здесь не только в желании заработать. Такие матчи должно увидеть как можно больше болельщиков. Многим будет интересно посмотреть и на саму реконструированную арену, ведь не у всех была возможность посетить встречи мундиаля. Кроме того, люди придут воочию увидеть футболистов «Ромы» и, в особенности, «Реала», — поведал Алдонин.

А бывший главный тренер дублирующего состава ЦСКА Александр Гришин отметил, что краткосрочный переезд в «Лужники» будет приятен и самим футболистам армейского коллектива.

«Считаю, это абсолютно нормальное решение. Понятно, что «Лужники» просто соберут больше народу, чем домашний стадион ЦСКА. Таким образом, клуб заработает куда больше денег. Причём, уверен, что и на игре с «Ромой» будет аншлаг. А вот в матче с «Викторией Пльзень» свободных мест не избежать. Думаю, приятно будет сыграть в «Лужниках» и футболистам армейцев, которые ещё ни разу там не играли», — подчеркнул Гришин.

Тренер отметил, что ЦСКА не многое потеряет от того, что выступит не на собственном стадионе.

«Здесь особой разницы нет. Главное — переполненные до отказа трибуны и болельщики, которые гонят команду вперёд. Остальное роли не играет. «Лужники» — спартаковский стадион? Я бы так не сказал. Да, красно-белые на протяжении нескольких сезонов принимали соперников на Воробьёвых горах, но и ЦСКА в начале 90-х играл там, просто об этом уже никто не помнит. Да и с «Реалом» армейцы в 1/8 финала Лиги чемпионов-2011/12 играли в здесь», — добавил Гришин.