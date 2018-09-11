Комиссия УЕФА завершила инспекцию «Лужников»
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- РИА Новости
«Визит инспекции УЕФА завершился. Он проходил в течение двух дней. Результаты инспекции будут известны позднее», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы УЕФА.
Инспекция УЕФА прошла в связи с запросом московского ЦСКА на проведение домашних матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». Соперниками армейцев на данной стадии турнира станут мадридский «Реал», итальянская «Рома» и чешская «Виктория».
Реконструированная к чемпионату мира 2018 года арена приняла семь матчей мундиаля, в том числе матч открытия и финал.
Ранее сообщалось, что в УЕФА одобрили создание третьего еврокубка.