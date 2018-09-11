В УЕФА одобрили создание третьего еврокубка

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание третьего еврокубка.

«Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зелёный свет на создание третьего турнира, благодаря которому в матчах с сезона-2021/22 будут участвовать 96 клубов», — приводит слова Аньелли Football Italia.

Ожидается, что новый турнир будет похож на Кубок обладателей кубков, в котором выступали победители национальных кубковых турниров. Он проводился с 1960 по 1999 год.

На данный момент под эгидой УЕФА проходят два клубных турнира: Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее «Реал» был признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.