В УЕФА одобрили создание третьего еврокубка

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Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) Андреа Аньелли заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) одобрил создание третьего еврокубка.
В УЕФА одобрили создание третьего еврокубка
  • Reuters

«Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зелёный свет на создание третьего турнира, благодаря которому в матчах с сезона-2021/22 будут участвовать 96 клубов», — приводит слова Аньелли Football Italia.

Ожидается, что новый турнир будет похож на Кубок обладателей кубков, в котором выступали победители национальных кубковых турниров. Он проводился с 1960 по 1999 год.

На данный момент под эгидой УЕФА проходят два клубных турнира: Лига чемпионов и Лига Европы.

Ранее «Реал» был признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.

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