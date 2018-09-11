В УЕФА одобрили создание третьего еврокубка
- Reuters
«Ждали разрешения от УЕФА, теперь получен зелёный свет на создание третьего турнира, благодаря которому в матчах с сезона-2021/22 будут участвовать 96 клубов», — приводит слова Аньелли Football Italia.
Ожидается, что новый турнир будет похож на Кубок обладателей кубков, в котором выступали победители национальных кубковых турниров. Он проводился с 1960 по 1999 год.
На данный момент под эгидой УЕФА проходят два клубных турнира: Лига чемпионов и Лига Европы.
Ранее «Реал» был признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.