«Реал» признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году

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Ассоциация европейских клубов (ECA) на Генеральной ассамблее организации признала мадридский «Реал» лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году.
«Реал» признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году
  • © Reuters

Об этом сообщает пресс-служба организации.

В минувшем сезоне «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов и занял третье место в чемпионате Испании.

В ECA также назвали английские «Арсенал» и «Челси» лучшими женскими командами года, австрийский «Ред Булл Зальцбург» был признан лучшим прогрессирующим коллективом, а бельгийский «Гент» получил награду за социальную работу.

Ранее ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.

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