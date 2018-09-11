«Реал» признан лучшим футбольным клубом Европы в 2018 году
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
Congrats to all the winners at tonight’s #ECAAwards ceremony! @realmadrid@RedBullSalzburg@KAAGent@Arsenal@ChelseaFC— ECA (@ECAEurope) 10 сентября 2018 г.
👏👏👏 pic.twitter.com/Fp9Nc8mfmp
В минувшем сезоне «Реал» в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов и занял третье место в чемпионате Испании.
В ECA также назвали английские «Арсенал» и «Челси» лучшими женскими командами года, австрийский «Ред Булл Зальцбург» был признан лучшим прогрессирующим коллективом, а бельгийский «Гент» получил награду за социальную работу.
Ранее ФИФА объявила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.