Международная федерация футбола (ФИФА) объявила претендентов на попадание в символическую сборную сезона-2017/18.

Претенденты определялись путём голосования около 25 тыс. профессиональных футболистов из 65 стран, сообщает пресс-служба ФИФА. Больше всего футболистов представляют мадридский «Реал» — 11 игроков. Девять человек в списке из Испании, восемь — из Франции.

Полностью список выглядит следующим образом:

вратари: Джанлуиджи Буффон («Пари Сен-Жермен»/«Ювентус»; Италия), Тибо Куртуа («Реал»/«Челси»; Бельгия), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»; Испания), Кейлор Навас («Реал»; Коста-Рика), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»; Германия);

защитники: Жорди Альба («Барселона»; Испания), Даниэль Карвахаль («Реал»; Испания), Джорджо Кьеллини («Ювентус»; Италия), Дани Алвес (ПСЖ; Бразилия), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»; Нидерланды), Диего Годин («Атлетико»; Уругвай), Матс Хуммельс («Бавария»; Германия), Йозуа Киммих («Бавария»; Германия), Деян Ловрен («Ливерпуль»; Хорватия), Марсело («Реал»; Бразилия), Йерри Мина («Эвертон»/«Барселона»; Колумбия), Бенжамен Павар («Штутгарт»; Франция), Жерар Пике («Барселона»; Испания), Серхио Рамос («Реал»; Испания), Тьяго Силва (ПСЖ; Бразилия), Киран Триппьер («Тоттенхэм»; Англия), Самуэль Юмтити («Барселона»; Франция), Рафаэль Варан («Реал»; Франция), Шиме Врсалько («Интер»/«Атлетико»; Хорватия), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»; Англия);

полузащитники: Серхио Бускетс («Барселона»; Испания), Каземиро («Реал»; Бразилия), Филиппе Коутиньо («Барселона»/«Ливерпуль»; Бразилия), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»; Бельгия), Эден Азар («Челси»; Бельгия), Андрес Иньеста («Виссел Кобе»/«Барселона»; Испания), Иско («Реал»; Испания), Н’Голо Канте («Челси»; Франция), Тони Кроос («Реал»; Германия), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед»; Сербия), Лука Модрич («Реал»; Хорватия), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»; Франция), Иван Ракитич («Барселона»; Хорватия), Давид Сильва («Манчестер Сити»; Испания), Артуро Видаль («Барселона»/«Бавария»; Чили);

нападающие: Карим Бензема («Реал»; Франция), Эдинсон Кавани (ПСЖ; Уругвай), Пауло Дибала («Ювентус»; Аргентина), Антуан Гризманн («Атлетико»; Франция), Харри Кейн («Тоттенхэм»; Англия), Роберт Левандовски («Бавария»; Польша), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»; Бельгия), Марио Манджукич («Ювентус»; Хорватия), Садио Мане («Ливерпуль»; Сенегал), Килиан Мбаппе (ПСЖ; Франция), Лионель Месси («Барселона»; Аргентина), Неймар (ПСЖ; Бразилия), Криштиану Роналду («Ювентус»/«Реал»; Португалия), Мохаммед Салах («Ливерпуль»; Египет), Луис Суарес («Барселона»; Уругвай).

Символическая сборная будет названа 24 сентября в Лондоне. В неё попадут один вратарь, четыре защитника и по три полузащитника и нападающих.

Ранее защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказал мнение, что его партнёр по команде хорватский хавбек Лука Модрич заслуживает быть признанным лучшим футболистом года по версии ФИФА.