Рамос заявил, что Модрич заслуживает стать лучшим футболистом года по версии ФИФА
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«Модрич — мой большой друг. Он входит в число игроков, которые заставляют меня гордиться тем, что я являюсь их одноклубником. Если он получит этот приз, я буду рад, как будто сам стал победителем. Возможно, есть игроки более раскрученные и популярные, но Модрич заслуживает эту награду», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.
Предыдущие два сезона подряд награду лучшему игроку года получал бывший одноклубник Рамоса и Модрича — португалец Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в «Ювентус».
Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.
Ранее Златко Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом.