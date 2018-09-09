Рамос заявил, что Модрич заслуживает стать лучшим футболистом года по версии ФИФА

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Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказал мнение, что его партнёр по команде хорватский хавбек Лука Модрич заслуживает быть признанным лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Рамос заявил, что Модрич заслуживает стать лучшим футболистом года по версии ФИФА
  • Reuters

«Модрич — мой большой друг. Он входит в число игроков, которые заставляют меня гордиться тем, что я являюсь их одноклубником. Если он получит этот приз, я буду рад, как будто сам стал победителем. Возможно, есть игроки более раскрученные и популярные, но Модрич заслуживает эту награду», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Предыдущие два сезона подряд награду лучшему игроку года получал бывший одноклубник Рамоса и Модрича — португалец Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в «Ювентус».

Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Ранее Златко Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом.

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