Рамос заявил, что Модрич заслуживает стать лучшим футболистом года по версии ФИФА

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос высказал мнение, что его партнёр по команде хорватский хавбек Лука Модрич заслуживает быть признанным лучшим футболистом года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Модрич — мой большой друг. Он входит в число игроков, которые заставляют меня гордиться тем, что я являюсь их одноклубником. Если он получит этот приз, я буду рад, как будто сам стал победителем. Возможно, есть игроки более раскрученные и популярные, но Модрич заслуживает эту награду», — приводит слова Рамоса Mundo Deportivo.

Предыдущие два сезона подряд награду лучшему игроку года получал бывший одноклубник Рамоса и Модрича — португалец Криштиану Роналду, летом 2018 года перешедший в «Ювентус».

Церемония награждения пройдёт 24 сентября в Лондоне.

Ранее Златко Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом.