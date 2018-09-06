Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич принёс свои извинения за то, что назвал форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду эгоистом.

«Я сожалею, что мои слова неправильно восприняли. Это было частью моего ответа на вопрос об отсутствии Криштиану на церемонии УЕФА и на негативные комментарии о награждении Луки Модрича, где я сказал, что Роналду эгоистично повёл себя и что мне не нравятся такие игроки. Но это не было чем-то личным или негативным. Мне жаль, что мои слова, возможно, поняли неправильно», — приводит слова Далича Goal.

Церемония награждения игроков по итогам сезона-2017/18 прошла в Монако 30 августа. Лучшим игроком сезона был признан бывший партнёр Роналду по «Реалу» хорват Лука Модрич. Перешедший летом в «Ювентус» португалец, который был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18, не явился на мероприятие.

Ранее Алессандро Дель Пьеро назвал решение Роналду проигнорировать церемонию УЕФА «перебором».