Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом

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Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич принёс свои извинения за то, что назвал форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду эгоистом.
Далич извинился за то, что назвал Роналду эгоистом
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«Я сожалею, что мои слова неправильно восприняли. Это было частью моего ответа на вопрос об отсутствии Криштиану на церемонии УЕФА и на негативные комментарии о награждении Луки Модрича, где я сказал, что Роналду эгоистично повёл себя и что мне не нравятся такие игроки. Но это не было чем-то личным или негативным. Мне жаль, что мои слова, возможно, поняли неправильно», — приводит слова Далича Goal.

Церемония награждения игроков по итогам сезона-2017/18 прошла в Монако 30 августа. Лучшим игроком сезона был признан бывший партнёр Роналду по «Реалу» хорват Лука Модрич. Перешедший летом в «Ювентус» португалец, который был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18, не явился на мероприятие.

Ранее Алессандро Дель Пьеро назвал решение Роналду проигнорировать церемонию УЕФА «перебором».

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