Далич назвал Роналду эгоистом из-за неявки на церемонию вручения наград УЕФА

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич высказался по поводу того, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не посетил церемонию награждения лучших футболистов сезона в Лиге чемпионов.

«Даже не хочу комментировать отказ Роналду приехать на церемонию. Всё это подтверждает правоту моих слов: Роналду — эгоист, которого я бы никогда не захотел увидеть в своей команде. Он игрок, который думает: «Неважно, проиграем мы или нет, главное, чтобы я забил», — приводит слова Далича Four-Four-Two.

Церемония награждения игроков по итогам сезона-2017/18 прошла в Монако 30 августа. Лучшим игроком сезона был признан бывший партнёр Роналду по «Реалу» хорват Лука Модрич. Сам португалец, перешедший летом в «Ювентус», был признан лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент «Реала» повлиял на решение УЕФА назвать лучшим игроком сезона Модрича.