В УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках»

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Московский футбольный клуб ЦСКА подал запрос на проведение домашних игр группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Перед принятием окончательного решения инспекторы посетят стадион и осмотрят его. Дополнительная информация по данному вопросу будет представлена со временем», — заявили в организации.

Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс. Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может сыграть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках». 

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