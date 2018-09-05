В УЕФА подтвердили, что ЦСКА подал заявку на проведение домашних игр Лиги чемпионов в «Лужниках»

Московский футбольный клуб ЦСКА подал запрос на проведение домашних игр группового этапа Лиги чемпионов в «Лужниках».

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Перед принятием окончательного решения инспекторы посетят стадион и осмотрят его. Дополнительная информация по данному вопросу будет представлена со временем», — заявили в организации.

Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс. Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее сообщалось, что ЦСКА может сыграть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».