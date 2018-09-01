Футбольный ЦСКА может сыграть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
- РИА Новости
Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс.
«Прорабатываем вопрос, но по регламенту нужно проводить все матчи на одном стадионе. Потому все три матча играть либо на «ВЭБ Арене», либо на «Лужниках», — приводит слова Бабаева Sport24.
Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Ранее был опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов.