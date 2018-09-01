Футбольный ЦСКА может сыграть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

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Генеральный директор футбольного ЦСКА Роман Бабаев не исключил возможности проведения клубом матча группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» на стадионе «Лужники».
Футбольный ЦСКА может сыграть матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
  • РИА Новости

Домашняя арена армейского клуба «ВЭБ Арена» вмещает 30 тыс. человек, тогда как «Лужники» — 81 тыс. 

«Прорабатываем вопрос, но по регламенту нужно проводить все матчи на одном стадионе. Потому все три матча играть либо на «ВЭБ Арене», либо на «Лужниках», — приводит слова Бабаева Sport24.

Московский ЦСКА сыграет в одной группе с «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее был опубликован календарь матчей ЦСКА в групповом раунде Лиги чемпионов.

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