В ЦСКА считают, что УЕФА одобрит проведение матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»
- РИА Новости
«Комиссия прошла. У неё есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».
Он также предположил, что билеты на матч восьмого тура Российской премьер-лиги со столичным «Спартаком» закончатся в свободной продаже к 14 сентября.
Ранее комиссия УЕФА завершила инспекцию московского стадиона «Лужники» на предмет соответствия стандартам проведения матчей Лиги чемпионов.