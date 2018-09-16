Каррера высказал мнение по поводу игровой практики футболиста Ханни в «Спартаке»

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Главный тренер Массимо Каррера высказал мнение по поводу предоставления игровой практики полузащитнику Софьяну Ханни в стартовом составе в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Почему я должен обещать, что Ханни сыграет в стартовом составе с «Ахматом»? У нас многие не играют, не выходят в старте. В футбол играют 11 человек. Мне предстоит делать выбор. Если кто-то хочет всегда играть, пусть идёт в индивидуальный вид спорта, например теннис», — сказал Каррера на пресс-конференции.

Он признался, что формирует состав, исходя из конкретного соперника на отдельный матч. По его словам, гарантированного места в составе «Спартака» нет ни у кого.

Матч «Спартак» — «Ахмат» состоится 16 сентября в Москве, начало в 19:00.

Ранее Массимо Каррера рассказал, что принимал участие в переговорах с английским защитником Джоном Терри, который так и не перешёл в российский клуб.

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