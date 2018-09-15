Каррера рассказал, что принимал участие в переговорах с Терри

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал, что принимал участие в переговорах с английским защитником Джоном Терри, который так и не перешёл в российский клуб.

«Мы до последнего дня пытались уговорить Терри. Я лично разговаривал с ним, он объяснил, почему даёт отказ. Уважаю его выбор», — заявил Каррера.

Он отметил, что уважает выбор Терри, так как в жизни есть вещи важнее футбола.

«В жизни бывают ситуации, когда нужно расставить приоритеты... Он хотел быть с нами, хотел играть за «Спартак», но выбрал семью. Это выбор не футболиста, а человека, есть вещи, которые дороже любых денег. Не думаю, что это как-то ударило по имиджу команды. Если увижу его — пожму руку», — сказал Каррера.

Наставник «Спартака» также сообщил, что в матче седьмого тура Российской премьер-лиги не примут участие Александр Самедов и Лоренсо Мельгарехо, которым тренерский штаб решил дать отдохнуть.

Ранее главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри высказался относительно возвращения в команду защитника Джона Терри.