Сарри заявил, что Терри может вернуться в «Челси» только в качестве тренера

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Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри высказался относительно возвращения в команду защитника Джона Терри.

«В нашем последнем разговоре он сказал, что хочет поиграть ещё один сезон. Но я не знаю, как дела обстоят сейчас. Это было около недели назад», — приводит слова Сарри Sky Sports.

Он отметил, что возвращение Терри стало бы важным событием для команды и болельщиков, поскольку он является ориентиром для всех в клубе.

«Если он вернётся, то, думаю, в тренерский штаб. Как я уже говорил, мне хочется предоставить место молодым игрокам. К счастью, у нас очень сильная молодёжь. Если он хочет поиграть ещё, то пускай так и делает, это будет правильно. Но если он вдруг выразит желание помочь нам, то я буду очень счастлив», — добавил  специалист.

Терри выступал за «Челси» на протяжении 22 лет, проведя в общей сложности более 700 матчей. Он пять раз становился чемпионом АПЛ и обладателем Кубка Англии, трижды выигрывал Кубок Английской лиги и дважды — Суперкубок страны. В его активе ещё два титула: победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее Массимо Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак».

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