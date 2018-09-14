Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о необходимости приобретения центрального защитника команде после несостоявшегося перехода английского футболиста Джона Терри.

«Конечно, нужен ещё один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодёжи», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он сказал, что хотел подписать контракт с Терри из-за его не только футбольных качеств, но и личностных, лидерских. По словам Карреры, информацию о состоянии и личностных качествах Терри подтвердил бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри, отказавший московскому «Спартаку», может вернуться в лондонский «Челси».