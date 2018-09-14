Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак»

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Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил о необходимости приобретения центрального защитника команде после несостоявшегося перехода английского футболиста Джона Терри.
Каррера рассказал, кем заменит центральных защитников после несостоявшегося перехода Терри в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Конечно, нужен ещё один центральный защитник. Но сейчас уже поздно приобретать новичка. Поэтому буду искать варианты среди нашей молодёжи», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Он сказал, что хотел подписать контракт с Терри из-за его не только футбольных качеств, но и личностных, лидерских. По словам Карреры, информацию о состоянии и личностных качествах Терри подтвердил бывший главный тренер «Челси» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри, отказавший московскому «Спартаку», может вернуться в лондонский «Челси».

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