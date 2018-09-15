«Закономерная ничья»: игроки и тренеры «Локомотива» и «Динамо» прокомментировали результат столичного дерби

«Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Главные тренеры обеих команд сочли результат закономерным, при этом наставник бело-голубых отметил прогресс новичка Мигела Кардозу. Игроки «Динамо», в свою очередь, заявили, что довольны исходом встречи, а получивший красную карточку полузащитник «железнодорожников» Гжегож Крыховяк отметил, что судья совершил ошибку, показав ему второй «горчичник».

«Локомотив» — хорошая команда, у них всё получится»

Первым в зал стадиона «Локомотив» для пресс-конференций пришёл главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. Он отвёл журналистам не больше пяти минут. Специалист рассказал о плане на матч и порадовался прогрессу новичка команды Мигела Кардозу, который записал на свой счёт первый гол в РПЛ.

«Начали встречу так, как планировали, но после забитого мяча отдали инициативу «Локо». Во втором тайме расклад сил изменился, и после удаления игрока хозяев нам удалось завладеть инициативой. Что касается Кардозу, это очень качественный игрок, мы долго наблюдали за ним, так что он появился не с потолка. Да, Мигел не был готов сразу играть в старте, понимали, что он мог попросить замену в любой момент и были готовы к этому. Вот увидите, Кардозу прибавит, просто ему нужно немного времени на адаптацию», — резюмировал Хохлов.

В отличие от своего наставника, игроки «Динамо» уделили представителям СМИ куда больше времени. Так, защитник бело-голубых Себастьян Хольмен отметил, что ничья в матче с действующим чемпионом страны — удовлетворительный результат для его команды.

«Ничья — неплохой исход встречи. Да, нам нужны были три очка, но и такой счёт не стоит рассматривать с негативной стороны. Удаление Крыховяка? Если честно, я находился в тот момент далеко и не видел данного эпизода. «Локомотив» — хорошая команда. Мы знали, что нужно нейтрализовать сильные стороны соперника, в том числе внимательно следить за Фёдором Смоловым. Увы, с этой задачей мы не справились», — посетовал Хольмен.

Кроме того, защитник сборной Швеции затронул тему Лиги наций, в которой его национальной команде предстоит сыграть с Россией уже в октябре.

«Надеюсь, выиграем, хотя вряд ли вы хотели это услышать. Будет интересно пересечься с Антоном Шуниным. Если он появится в воротах российской сборной, будет весело. Шуток на этот счёт между нами пока не было. Но ближе к делу я что-нибудь придумаю», — рассказал журналистам легионер.

Прокомментировал исход дерби и сам Шунин. Он рассказал, почему футболисты «Динамо» пытались оспорить гол Антона Миранчука, и назвал ничью приемлемым результатом для своей команды.

«Не знаю, как другим, а мне наша игра понравилась. У «Динамо» были шансы на победу. Да, в первом тайме быстро забили, но потом пропустили со стандарта. После перерыва собрались и стали действовать лучше. В эпизоде с голом Миранчука возникло ощущение, что футболист «Локо» находился в метровом офсайде. Однако там всё зависело от того, кто скидывал на него мяч: партнёр или кто-то из моих одноклубников. Что касается Кардозы, я его прежде в деле не видел, поскольку находился в сборной и только вернулся. Но сегодня он доказал, что способен помочь команде», — признался Шунин.

Как и Хольмен, Шунин уделил внимание теме сборных и выделил игру Константина Рауша, который записал на свой счёт очередную результативную передачу.

«После сборной всегда приятно возвращаться в клуб, хотя там отличная атмосфера, все думают только о результате и качестве показываемого сборной футбола. Вас удивляет игра Рауша? Зря, он просто доказывает своё мастерство. У него действительно отличные подачи», — рассказал журналистам вратарь.

Позже о своей игре рассказал и сам натурализованный легионер. Константин признался, что попадание в состав сборной России добавило ему мотивации.

«В моей игре глобально ничего не поменялось, просто появилась уверенность после вояжа в сборную. Что касается сегодняшней игры, она для «Динамо» с самого начала складывалась благополучно. Наш план заключался в хорошей игре в обороне и грамотном использовании свободных зон. В итоге всё получилось. У нас было много хороших контратак, и, считаю, «Динамо» заслужило победу. В моменте с голом «Локо» показалось, что был офсайд, но повтор я пока не смотрел. Конфликт с Фёдором Смоловым? Ну что вы! У нас с ним всё хорошо! «Локомотив» — хорошая команда, но, когда хозяева остались в меньшинстве, мы почувствовали уверенность в своих силах. Однако уверен, у железнодорожников всё будет нормально», — резюмировал Рауш.

«Крыховяк был удалён ошибочно»

Непривычно краток был и наставник хозяев Юрий Сёмин. Опытный тренер ёмко подвёл итоги матча и поблагодарил свою команду за самоотдачу.

«Хорошая игра. И мы, и «Динамо» очень хотели одержать победу. Вы видели, для этого было приложено максимум усилий. Отрадно, что и после удаления Крыховяка ребята не упускали инициативу. Однако результат закономерен с учётом численного меньшинства. На мой взгляд, матч получился интересным для болельщиков. Заработали очко. Идём дальше», — поделился впечатлениями Сёмин.

Кроме того, наставник железнодорожников отказался комментировать многочисленные слухи о нестабильном климате внутри команды и оценил работу судейской бригады.

«Публикации подобного характера не имеют к игре никакого отношения. Давайте говорить только о футболе. В преддверии матча с «Зенитом» мы остались без Крыховяка. Отмечу, что его удаление было совершенно необязательным. Нарушения допускали и футболисты «Динамо», однако арбитр в таких случаях держал карточки при себе. Если честно, сложно понять, как мы будем играть с «Зенитом». Пока думаем о предстоящем выездном матче с «Галатасараем» в Лиге чемпионов», — признался Сёмин.

Прокомментировал своё удаление и сам польский легионер. Гжегож заявил, что был удалён ошибочно, однако принёс извинения партнёрам и тренерскому штабу.

«Смело могу сказать, что фола не было, но по факту я оставил команду в меньшинстве. Это моя ошибка. Я приношу извинения своим партнёрам. Понимаю, что тяжело проводить 25 минут в меньшинстве, а впереди нас ждёт непростой матч с «Зенитом», но, по большому счёту, все игры получаются такими. Думаю, несмотря на моё отсутствие, «Локомотив» способен набирать три очка в Питере, ведь у нас в команде хватает квалифицированных исполнителей», — резюмировал польский хавбек.