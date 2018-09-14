«Локомотив» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в матче РПЛ
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Встреча, прошедшая на «РЖД Арене», завершилась со счётом 1:1.
«Динамо» забило первым. На пятой минуте отличился Мигел Кардозу. «Локомотив» восстановил паритет ещё до перерыва. На 32-й минуте Антон Миранчук поразил ворота гостей, успешно сыграв на добивании.
В середине второго тайма железнодорожники остались в меньшинстве. Польский хавбек Гжегож Крыховяк покинул поле из-за перебора жёлтых карточек, которые он получил на 38-й и 66-й минутах.
В восьмом туре «Локомотив» на выезде сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», а «Динамо» на своём поле примет махачкалинский «Анжи».
Ранее сообщалось, что была изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА.