Изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте оренбургского коллектива.
22 сентября в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» встретится с грозненским «Ахматом», 28 сентября в девятом туре «Оренбург» встретится с ЦСКА, а матч 1/16 финала Кубка страны против барнаульского «Динамо» состоится 25 сентября.
На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».
Ранее Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ.