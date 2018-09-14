Изменена дата матча РПЛ «Оренбург» — ЦСКА

Футбольный клуб «Оренбург» объявил о переносе трёх своих матчей из-за участия московского ЦСКА в Лиге чемпионов.

Об этом сообщается на официальном сайте оренбургского коллектива.

22 сентября в восьмом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» встретится с грозненским «Ахматом», 28 сентября в девятом туре «Оренбург» встретится с ЦСКА, а матч 1/16 финала Кубка страны против барнаульского «Динамо» состоится 25 сентября.

На групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА сыграет с испанским «Реалом», итальянской «Ромой» и чешской «Викторией».

Ранее Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ.