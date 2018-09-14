Силкин рассказал, какое место займёт ЦСКА по итогам сезона РПЛ

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин предположил, на каком месте закончит текущий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА.

«Обольщаться пока не стоит. Нынешний сезон у ЦСКА уйдёт на перестройку. Не думаю, что команда будет демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки. Армейцы потеряли слишком много лидеров, особенно в линии обороны. Пока можно только сказать, что состав красно-синих пополнили молодые перспективные футболисты, например Иван Обляков. Думаю, ЦСКА по итогам сезона займёт в РПЛ четвёртое или пятое место», — отметил Силкин в интервью RT.

Тренер также оценил игру нападающего армейцев Фёдора Чалова, который в шести матчах РПЛ забил пять мячей.

«Он действует на поле очень настырно и не боится лезть в стыки, где можно получить по ногам. В результате забивает трудовые мячи. При этом Фёдор не обделён техникой. Но хвалить его раньше времени не следует. Пока он как футболист сформировался не до конца и продолжает набираться опыта», — добавил специалист. 

Ранее Силкин признался, что не верит в отъезд Фёдора Смолова в Европу.

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