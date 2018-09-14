Силкин не верит в отъезд Смолова в Европу

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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин признался, что не верит в возможный переход нападающего «Локомотива» Фёдора Смолова в серьёзный европейский клуб.

«В 28 лет сделать это будет сложно. Я надеялся, что Смолов уедет после чемпионата мира, но на мундиале он сыграл неудачно, не смог проявить свои сильные качества. Чтобы уехать, ему необходимо как можно больше забивать, ведь игру нападающего оценивают прежде всего по количеству голов и результативных передач. Хочется пожелать Фёдору результативных действий в каждом матче», — заявил Силкин в интервью RT.

Тренер также предположил, что Смолов хотел покинуть «Краснодар» ещё в прошлом сезоне.

«Команда демонстрировала академичный футбол с большим количеством передач, и Смолов получал мяч уже не с такой регулярностью, что, конечно, не могло ему понравиться. Фёдор, как человек, жаждущий голов, нервничал и выплёскивал эмоции. На мой взгляд, по нему было видно, что он хочет уйти из «Краснодара», — добавил специалист.

Ранее Силкин отметил, что «Локомотив» продолжит бороться за медали, несмотря на неудачное начало сезона.

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