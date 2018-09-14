Силкин: «Локомотив» продолжит бороться

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в преддверии матча бело-голубых с «Локомотивом» в седьмом туре РПЛ отметил, что железнодорожники продолжат бороться за медали, несмотря на неудачное начало сезона.

«Все команды на старте выглядят по-разному. Сёмин — опытный тренер и уже сто раз доказал, что является хорошим специалистом. А спады случаются у всех, где-то «Локомотиву» просто не везёт. Вспомните тот же «Спартак», который на старте прошлого сезона после завоевания чемпионства тоже потерял немало очков», — заявил Силкин в интервью RT.

Тренер также объяснил, почему железнодорожники сбавили по сравнению с прошлым сезоном.

«Тогда они умирали на поле в каждой игре, а теперь у них произошла определённая переоценка. Да и на «Локомотив» соперники настраиваются совсем по-иному — как на действующего чемпиона. Думаю, ряд поражений встряхнул команду, а Сёмин найдёт нужные слова. Не сомневаюсь, железнодорожники продолжат бороться за самые высокие места и будут ставить подножки другим российским топ-клубам», — добавил Силкин.

Ранее «Локомотив» опубликовал проморолик с Фёдором Смоловым, посвящённый выступлению в Лиге чемпионов.