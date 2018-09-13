«Локомотив» опубликовал проморолик со Смоловым, посвящённый выступлению в Лиге чемпионов

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» опубликовала проморолик, посвящённый возвращению команды в Лигу чемпионов.

Главным героем видео стал форвард железнодорожников Фёдор Смолов, представший в виде ковбоя, приехавшего в салун, где его совсем не рады видеть. Как сообщает пресс-служба клуба, в следующих видео появятся Эдер, а также Алексей и Антон Миранчуки.

«Локомотив» не принимал участия в групповой стадии Лиги чемпионов с сезона-2003/04. В нынешнем розыгрыше турнира железнодорожники сыграют с турецким «Галатасараем», португальским «Порту» и немецким «Шальке».

Ранее Илья Геркус обозначил цель «Локомотива» в нынешнем сезоне.