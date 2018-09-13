Геркус обозначил цель «Локомотива» в нынешнем сезоне

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус обозначил цель железнодорожников в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Летом «Локомотив» приобрёл немецкого защитника Бенедикта Хёведеса, польского полузащитника Гжегожа Крыховяка и российского нападающего Фёдора Смолова.

«Нужно понимать, что после последней трансферной кампании мы рассчитываем теперь на место в тройке, которое даёт право принять участие в Лиге чемпионов на будущий сезон», — цитирует Геркуса ТАСС.

Ранее Илья Геркус рассказал о двукратном увеличении проданных абонементов на домашние матчи железнодорожников в этом сезоне.