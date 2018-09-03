Геркус заявил, что в этом сезоне «Локомотив» продал рекордное количество абонементов

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о двукратном увеличении проданных абонементов на домашние матчи железнодорожников в этом сезоне.

«Сегодня я рад сообщить, что с закрытием продаж абонементов на текущий сезон мы фиксируем практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом. «Локомотив» скоро поделится рекордными цифрами. Спасибо за доверие, друзья», — написал он в своём Twitter.

Сегодня я рад сообщить вам, что с закрытием продаж абонементов на текущий сезон мы фиксируем практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом.@fclokomotiv скоро поделится рекордными цифрами. Спасибо за доверие, друзья!🚂🚂 pic.twitter.com/li3rJSr5S5 — Илья Геркус (@ilgerkus) 3 сентября 2018 г.

После этого в Twitter-аккаунте московского клуба сообщили, что абонементы приобрели 5849 болельщиков.

Ранее Геркус заявил, что в «Локомотиве» не стоит вопрос о кредите доверия Сёмину.