Геркус заявил, что в этом сезоне «Локомотив» продал рекордное количество абонементов
- РИА Новости
«Сегодня я рад сообщить, что с закрытием продаж абонементов на текущий сезон мы фиксируем практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом. «Локомотив» скоро поделится рекордными цифрами. Спасибо за доверие, друзья», — написал он в своём Twitter.
Сегодня я рад сообщить вам, что с закрытием продаж абонементов на текущий сезон мы фиксируем практически двукратное увеличение количества владельцев сезонных билетов по сравнению с прошлым годом.@fclokomotiv скоро поделится рекордными цифрами. Спасибо за доверие, друзья!🚂🚂 pic.twitter.com/li3rJSr5S5— Илья Геркус (@ilgerkus) 3 сентября 2018 г.
После этого в Twitter-аккаунте московского клуба сообщили, что абонементы приобрели 5849 болельщиков.
Ранее Геркус заявил, что в «Локомотиве» не стоит вопрос о кредите доверия Сёмину.