Геркус заявил, что в «Локомотиве» не стоит вопрос о кредите доверия Сёмину

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что в клубе не стоит вопрос о кредите доверия главному тренеру команды Юрию Сёмину.

«Кредит доверия к главному тренеру? Думаю, в этой ситуации не стоит об этом говорить, это за рамками дискуссии. Просто мы находимся чуть-чуть позади конкурентов за призовые места, этот гандикап придётся отыгрывать, это очевидные вещи», — приводит слова Геркуса ТАСС.

В шести стартовых турах сезона-2018/19 Российской премьер-лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Уфой» и «Спартаком», победил «Крылья Советов» и «Анжи» и потерпел поражение от «Оренбурга» и «Краснодара». Таким образом, железнодорожники с восемью очками занимают восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что защитник «Локомотива» Мацей Рыбус не сыграет в ближайших матчах сборной Польши из-за травмы.