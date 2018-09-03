Футболист «Локомотива» Рыбус не сыграет в ближайших матчах сборной Польши из-за травмы

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Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус не примет участия в двух ближайших матчах сборной Польши из-за травмы, полученной в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Футболист «Локомотива» Рыбус не сыграет в ближайших матчах сборной Польши из-за травмы
  • © firo Sportphoto
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба сборной Польши, 29-летний защитник не поедет в расположение национальной команды и будет восстанавливаться на базе клуба.

Отмечается, что на восстановление от мышечной травмы Рыбусу может понадобиться около двух недель.

Ближайшими соперниками сборной Польши станут команды Италии и Ирландии. Игра с итальянцами состоится 7 сентября в рамках группового этапа Лиги наций, а встреча с ирландцами будет контрольной.

Ранее Юрий Сёмин выразил надежду, что Фёдор Смолов успеет восстановиться к матчу РПЛ с «Динамо».

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