Футболист «Локомотива» Рыбус не сыграет в ближайших матчах сборной Польши из-за травмы
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Как сообщает пресс-служба сборной Польши, 29-летний защитник не поедет в расположение национальной команды и будет восстанавливаться на базе клуба.
Отмечается, что на восстановление от мышечной травмы Рыбусу может понадобиться около двух недель.
Ближайшими соперниками сборной Польши станут команды Италии и Ирландии. Игра с итальянцами состоится 7 сентября в рамках группового этапа Лиги наций, а встреча с ирландцами будет контрольной.
Ранее Юрий Сёмин выразил надежду, что Фёдор Смолов успеет восстановиться к матчу РПЛ с «Динамо».