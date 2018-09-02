Сёмин надеется, что Смолов успеет восстановиться к матчу РПЛ с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что получивший травму нападающий Фёдор Смолов успеет восстановиться к матчу седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Сегодня Смолову сделали МРТ, подтвердился предварительный диагноз — ушиб коленного сустава. Пока сложно назвать сроки восстановления, но мы рассчитываем, что он вернётся в состав к возобновлению чемпионата», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Смолов получил повреждение на 57-й минуте матча шестого тура РПЛ с «Краснодаром».

Встреча «Локомотив» — «Динамо» состоится на «РЖД Арене» после перерыва в чемпионате на матчи сборных команд — 16 сентября.

Ранее Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Краснодаром».