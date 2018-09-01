Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Краснодар» с хорошей игрой и заслуженной победой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Во втором тайме «Краснодар» объективно переиграл нас, у них было больше моментов, хотя у нас был прекрасный шанс, когда вратарь соперника выручил. Игра шла до гола, и этот гол за счёт большей агрессивности и давления заслужил «Краснодар», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Наставник «Локомотива» считает, что в команде ничего не нужно менять. По его словам, необходимо продолжать работать. Он также рассказал, чего именно не хватило железнодорожникам для достижения положительного результата.

«Моменты у «Локомотива» с игры были, и с нашей стороны был очень хороший футбол. Не хватало последнего, решающего паса и забитого мяча», — заявил Сёмин.

Ранее Юрий Сёмин рассказал о характере травмы нападающего Фёдора Смолова.