Сёмин рассказал, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Краснодаром»
- РИА Новости
«Во втором тайме «Краснодар» объективно переиграл нас, у них было больше моментов, хотя у нас был прекрасный шанс, когда вратарь соперника выручил. Игра шла до гола, и этот гол за счёт большей агрессивности и давления заслужил «Краснодар», — цитирует Сёмина «Чемпионат».
Наставник «Локомотива» считает, что в команде ничего не нужно менять. По его словам, необходимо продолжать работать. Он также рассказал, чего именно не хватило железнодорожникам для достижения положительного результата.
«Моменты у «Локомотива» с игры были, и с нашей стороны был очень хороший футбол. Не хватало последнего, решающего паса и забитого мяча», — заявил Сёмин.
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