Смолов получил ушиб коленного сустава
- РИА Новости
Смолов получил травму во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», после чего покинул поле.
«Он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ. У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».
По словам тренера, Смолов, несмотря на недавний переход, уже оказывает большую помощь команде и пригодится железнодорожникам в трёх турнирах нынешнего сезона.
Ранее бывший тренер «Локомотива», «Кубани» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал, как проходит адаптация Фёдора Смолова в составе железнодорожников.