Смолов получил ушиб коленного сустава

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о характере травмы нападающего Фёдора Смолова.

Смолов получил травму во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», после чего покинул поле.

«Он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ. У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По словам тренера, Смолов, несмотря на недавний переход, уже оказывает большую помощь команде и пригодится железнодорожникам в трёх турнирах нынешнего сезона.

Ранее бывший тренер «Локомотива», «Кубани» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал, как проходит адаптация Фёдора Смолова в составе железнодорожников.