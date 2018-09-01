Смолов получил ушиб коленного сустава

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о характере травмы нападающего Фёдора Смолова.
Смолов получил ушиб коленного сустава
  • РИА Новости

Смолов получил травму во время матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», после чего покинул поле.

«Он получил микротравму и не мог дальше продолжить матч. День пройдёт, и ему сделают МРТ. У него ушиб коленного сустава, а это всегда проблематично», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

По словам тренера, Смолов, несмотря на недавний переход, уже оказывает большую помощь команде и пригодится железнодорожникам в трёх турнирах нынешнего сезона.

Ранее бывший тренер «Локомотива», «Кубани» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал, как проходит адаптация Фёдора Смолова в составе железнодорожников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить