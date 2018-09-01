Кучук: адаптация Смолова в «Локомотиве» уже завершена

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Бывший тренер «Локомотива», «Кубани» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал, как проходит адаптация Фёдора Смолова в составе железнодорожников.
Кучук: адаптация Смолова в «Локомотиве» уже завершена
  • РИА Новости

«Считаю, адаптация Смолова уже завершена. Её облегчил тот факт, что он отлично знаком со многими футболистами «Локомотива». С кем-то ему доводилось играть за сборную, а кому-то противостоять в чемпионате России. В матче же с «Краснодаром» сила Фёдора будет заключаться в знании соперника и бывших одноклубников», — заявил Кучук в интервью RT.

Специалист также отметил, что дополнительной мотивацией для футболиста станет дебют в Лиге чемпионов.

«Действительно, Фёдор впервые в карьере сыграет в Лиге чемпионов. Участие в главном еврокубке — это всегда интересно и престижно. Новую мотивацию Смолов может найти как в желании помочь «Локо» как можно дальше пройти в ЛЧ, так и в намерении снова стать лучшим бомбардиром чемпионата России. От Фёдора всегда будут ждать большого количества голов, и, думаю, он оправдает эти ожидания», — добавил Смолов. 

Ранее главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признал, что Черчесов принял правильное решение, не вызвав Смолова в сборную России.

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