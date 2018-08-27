Сёмин считает, что Черчесов принял правильное решение, не вызвав Смолова в сборную России

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал решение о невызове в сборную России по футболу форварда красно-зелёных Фёдора Смолова.

«Тут всё объективно. Черчесов правильно сказал, что нет смысла выдёргивать Смолова из тренировочного процесса в новой команде. Надо дать ему возможность адаптироваться к одноклубникам, провести серию тренировочных занятий. Фёдор пока провёл с нами мало тренировок. Так что я полностью согласен с Черчесовым», — цитирует специалиста «Российская газета».

Он также заявил, что доволен игрой нападающего в составе железнодорожников.

«Доволен, вижу прогресс. Особенно мне понравился второй тайм матча с «Анжи». В исполнении как отдельно Смолова, так и всей нашей команды. Самое главное, что Фёдор забил. Нападающего оценивают по голам, а он забил великолепный мяч. Тем не менее я уверен, что лучшие игры за «Локомотив» у него ещё впереди», — добавил Сёмин.

Смолов перешёл в стан красно-зелёных из «Краснодара» этим летом. В составе новой команды он провёл три матча и забил один мяч.

7 сентября сборная сыграет в Лиге наций с Турцией в Трабзоне. 10 сентября Россия в Ростове-на-Дону проведёт контрольную игру с Чехией.

Ранее Черчесов прокомментировал невызов в сборную России Акинфеева и Смолова.