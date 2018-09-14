«Зенит — фаворит золотой гонки, «Локомотив» продолжит борьбу»: Силкин о матчах седьмого тура РПЛ

«Зенит» — главный фаворит в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу, а действующий чемпион «Локомотив» продолжит сражаться за высокие места, несмотря на неудачный старт. Об этом в интервью RT в преддверии седьмого тура РПЛ заявил бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. Специалист отметил, что симпатизирует Сергею Семаку, предсказал столичному ЦСКА непростой сезон и объяснил, почему наставник «Спартака» Массимо Каррера доверяет молодым игрокам.

«На дерби дополнительно настраивать не потребуется»

— Как оцениваете шансы «Динамо» набрать очки в выездном матче с действующим чемпионом «Локомотивом»? Железнодорожники сейчас находится не в лучшем состоянии.

— Бело-голубым в Черкизово нужно сыграть в вязкий футбол, который они и демонстрируют на старте сезона. Ни в коем случае нельзя позволить сопернику забить быстрый мяч. А там, глядишь, «Динамо» отличится, например, в результате успешного розыгрыша стандартного положения или встречной контратаки. Сложно сказать, получится ли дерби результативным. «Локомотив» на старте сезона забивает с трудом, «Динамо» же в последнем туре дожало «Оренбург» лишь в концовке. Сила бело-голубых на данный момент как раз заключается в том, что команда сражается от первой до последней минуты.

— В прошлом сезоне «Локомотив» дважды разгромил «Динамо» — 3:0 и 4:0, соответственно. Выйдут ли футболисты бело-голубых на поле с желанием реабилитироваться?

— Конечно, не вспоминать о тех разгромах они не могут, но нас ждёт дерби, и дополнительно настраивать на него футболистов не потребуется.

А у «Локомотива» свои задачи. Железнодорожники — действующие чемпионы, и им нужно возвращаться в гонку за золото, они полны решимости набрать три очка. К тому же в распоряжении Юрия Сёмина хороший подбор исполнителей.

— По итогам шести туров РПЛ «Динамо» делит шестое место с ЦСКА, имея в пассиве всего одно поражение. Спортивный директор клуба Роман Широков недавно заявил, что бело-голубые способны попасть в зону еврокубков. Согласны?

— Добиться этого будет сложно, поскольку такую задачу ставят перед собой не только в «Динамо». Но по подбору футболистов бело-голубых сложно назвать фаворитами сражения. Нужно реально смотреть на вещи. Включая определённые амбиции, следует в первую очередь изучить составы соперников и состав своей команды. Например, если взять летнее межсезонье, «Динамо» пополнили только бразилец Жоаозиньо, да португалец Мигел Кардосо.

В идеале с учётом поставленных задач нужно в трансферное окно брать по исполнителю в каждую линию. А если денег не очень много, то и высокие цели декларировать не получится. Конечно, нужно всегда стремиться к наивысшему результату, но уровень футболистов, в конечном счёте, играет решающее значение.

— Как относитесь к слухам о конфликте, якобы разгоревшемся между Широковым и главным тренером «Динамо» Дмитрием Хохловым?

— Мне трудно ответить на этот вопрос. Чтобы понимать происходящее, необходимо находиться внутри команды. Слышал, что у Широкова не складываются отношения с Хохловым, но такое периодически случается. Главным критерием работы Дмитрия Валерьевича является результат, а он у «Динамо» есть. Команда уверенно провела концовку прошлого сезона, поэтому тренера и оставили на своём посту.

— Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус после поражения от «Краснодара» на последних минутах заявил, что у команды «чёрная полоса». На ваш взгляд, можно ли судить так категорично, или железнодорожники просто ещё не втянулись в сезон?

— Все команды на старте выглядят по-разному. Сёмин — опытный тренер и уже 100 раз доказывал, что является хорошим специалистом. А спады случаются у всех, где-то «Локомотиву» просто не везёт. Вспомните тот же «Спартак», который на старте прошлого сезона после завоевания чемпионства терял немало очков. Железнодорожники тогда воспользовались ситуацией и вырвались из засады.

В прошлом сезоне они умирали на поле в каждой игре, а теперь у них произошла определённая переоценка. Да и на «Локомотив» соперники настраиваются совсем по-иному — как на действующего чемпиона. Думаю, ряд поражений встряхнул команду, а Сёмин найдёт нужные слова. Не сомневаюсь, красно-зелёные продолжат бороться за самые высокие места и будут ставить подножки другим российским топ-клубам.

— Вы работали с Фёдором Смоловым в «Динамо». Как отнеслись к его переходу в «Локомотив»? Всё-таки сам Фёдор хотел уехать в Европу.

— На новом месте он хочет доказать, что он — хороший футболист. В «Краснодаре», когда Смолов начал много забивать, команда стала играть на него. Но в прошлом сезоне состав южан изменился. Команда начала демонстрировать академичный футбол с большим количеством передач, и Смолов получал мяч уже не так часто, что, конечно, не могло ему понравится. Фёдор, как жаждущий голов форвард, нервничал и выплёскивал эмоции. На мой взгляд, по нему было видно, что он хочет уйти из «Краснодара».

— Сможет ли Смолов заиграть в новой команде?

— Во-первых, это будет зависеть от того, как он будет играть без мяча, а во-вторых, от того, как партнёры будут его снабжать мячом. Смолов — удивительный парень. В своё время на нём поставили крест. Честно говоря, и я тогда подумывал, что у него ничего не получится: вроде перспективный, но характера не хватает. В итоге Фёдор ушёл в «Урал» и стал там лидером. Мы неожиданно увидели совершенно другого футболиста.

— Верите, что он ещё способен уехать в Европу?

— В 28 лет сделать это будет сложно. Я надеялся, что Смолов уедет после чемпионата мира, но на мундиале он сыграл неудачно, не смог проявить свои сильные качества. Чтобы уехать, ему необходимо как можно больше забивать, ведь игру нападающего оценивают, прежде всего, по количеству голов и результативных передач. Хочется пожелать Фёдору результативных действий в каждом матче.

Фёдор Смолов

РИА Новости

© Владимир Песня

«В России нет человека, который бы не уважал Семака»

— ЦСКА на выезде сыграет с «Уфой». Впечатляет ли вас, с какой скоростью Виктор Гончаренко строит новую команду?

— Обольщаться пока не стоит. Нынешний сезон у ЦСКА уйдёт на перестройку. Не думаю, что команда будет демонстрировать стабильную игру и регулярно набирать очки. Армейцы потеряли слишком много лидеров, особенно в линии обороны. Да, они пропускают мало на старте сезона, но ЦСКА встречался в основном с командами из нижней половины турнирной таблицы. Как сыгрывается команда станет понятно в матчах с топ-соперниками.

Пока можно только сказать, что состав армейцев пополнили молодые перспективные футболисты, например Иван Обляков. Этот парень подаёт большие надежды и может вырасти в серьёзную звёздочку. К тому же Гончаренко хорошо знает полузащитника по работе в «Уфе». Думаю, ЦСКА по итогам сезона займёт в РПЛ четвёртое-пятое место.

— Болельщики на старте сезона восхищаются Фёдором Чаловым, забившим уже пять мячей в шести матчах РПЛ.

— Начать хочу с нашумевшей игры молодёжной сборной России с Сербией (подопечные Евгения Бушманова в ключевом матче отборочного цикла Евро-2019 потерпели поражение. — RT). Чалов, начавший регулярно забивать в РПЛ, просидел на скамейке запасных весь матч. Я, признаюсь, не понял этого решения тренерского штаба. Как можно было не использовать парня, у которого дело спорится, который обладает хорошим голевым чутьём?

Возвращаясь к игре Фёдора за ЦСКА, он действует на поле очень настырно и не боится лезть в стыки, где можно получить по ногам. В результате он забивает трудовые мячи. При этом Фёдор не обделён техникой. Но хвалить его раньше времени не следует. Пока он как футболист сформировался не до конца и продолжает набираться опыта.

Фёдор Чалов

РИА Новости

© Александр Вильф

— Удививший страну на старте сезона «Оренбург» примет «Зенит». Верите, что хозяева смогут отобрать очки у лидера?

— Если выходишь на поле с благодушным настроем, можешь оступиться в матче с любой командой. Но, честно говоря, «Оренбург» в игре последнего тура с «Динамо» меня не впечатлил. Такое ощущение, что вернувшийся в РПЛ коллектив просто реализовал все моменты, которые имел в первых играх и за счёт этого высоко поднялся в турнирной таблице. Понятно, что подопечные Владимира Федотова играют с эмоциями и хотят остаться в Премьер-лиге, но если «Зенит» правильно отнесётся к сопернику, у «Оренбурга» не будет ни единого шанса.

— Согласны, что «Зенит» уже сейчас можно назвать главным фаворитом в борьбе за чемпионство?

— Конечно. Команда расположилась на первом месте, многие футболисты вернулись из аренды, идёт здоровая конкуренция за место в основе. Главное, чтобы микроклимат был хороший. Сергей Семак это прекрасно понимает. Пример прошлого сезона, когда в Питере потерпел неудачу Роберто Манчини, в этом плане показателен.

— Вас не удивляет, насколько быстро Семак дал результат на новом месте?

— Нужно понимать, что для него «Зенит» — не первое место работы. До этого он успешно руководил «Уфой», где из футболистов достаточно скромного уровня сколотил боевой коллектив, который в итоге пробился в еврокубки. Это говорит о том, что Сергей — вдумчивый тренер и в «Зенит» его пригласили не случайно. Да и вообще к нему все относятся с огромным уважением. Я тоже искренне болею за Семака как за тренера. В России нет человека, который бы не уважал Сергея.

— В Оренбурге за «Зенит» может дебютировать именитый новичок Клаудио Маркизио. Как отнеслись к его трансферу?

— Не думаю, что его взяли просто по тычку пальца. Наверняка, было просмотрено немало игр с участием итальянца, проанализированы его технико-тактические действия. Посмотрим, сумеет ли Маркизио влиться в «Зенит». Маститым футболистам это удаётся далеко не всегда.

«Максименко должен набить шишки»

— «Спартак» примет «Ахмат». Удивлены доверием Массимо Карреры по отношению к молодым футболистам на старте сезона?

— Если взять Александра Максименко, понятно, что он играет, поскольку получил травму Александр Селихов. Но если парень на подходе, зачем держать его на скамейке? В таком случае он может просто пересидеть в запасе. Каррера всё правильно делает. Кто-то вспомнит пропущенный Максименко мяч с центра поля в матче с «Динамо», но, поймите, молодому голкиперу важно набить шишки и набраться опыта. А когда футболист чувствует доверие со стороны тренера, то прогрессирует в два раза быстрее.

— Не скажется ли такое доверие на результате?

— Может сказаться, поскольку молодости свойственна нестабильность. В конце сезона станет понятно, правильно ли поступал Карерра, доверяя молодым. Но, вероятно, итальянец исходит из положения дел внутри команды, ведь ни один тренер не будет ставить того, кто слабее, и делать хуже себе.

— Насколько серьёзной проблемой для «Спартака» стала травма Самуэля Жиго?

— Француз по первым матчам действительно оставил приятное впечатление. Жиго пришёл в новую команду, где его сходу приняли, игру защитника высоко оценили болельщики и эксперты. Самуэля жаль, но в спорте никто не застрахован от травм.

— Наконец, «Краснодар» померится силами с «Анжи». Какое впечатление оставляет у вас игра южан на старте сезона?

— Сейчас подопечным Мурада Мусаева фартит. Как говорят, «нету фарта — жди инфаркта». Но мне кажется, команда топчется на месте. Мне нравилась игра южан при Олеге Кононове. Тогда «Краснодар» демонстрировал красивый комбинационный футбол с большим количеством моментов. Сейчас такого нет.

— В двух последних матчах РПЛ дважды отличился 18-летний нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. Носить его на руках пока рано?

— Главное, чтобы он продолжал забивать, тогда Магомеда-Шапи можно будет и похвалить. А «поймать звёздочку» не даст тренер. Да и не соглашусь с тем, что только в России молодых футболистов после пары удачных игр начинают носить на руках. Так происходит абсолютно везде. Главное, чтобы игрок в такой ситуации не начал себя переоценивать.