Геркус оценил начало сезона у «Локомотива»

Короткая ссылка
Президент московского «Локомотива» оценил начало сезона у действующих чемпионов России в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Локомотив» одержал две победы в шести стартовых матчах сезона 2018/2019. С восьмью очками железнодорожники занимают седьмое место.

«Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьёзно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций», — написал Геркус в своём Twitter.

Он отметил, что три из четырёх пропущенных мячей случились в компенсированное время матчей.

«Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными», — добавил Геркус.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Краснодар» с хорошей игрой и заслуженной победой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить