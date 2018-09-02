Геркус оценил начало сезона у «Локомотива»

Президент московского «Локомотива» оценил начало сезона у действующих чемпионов России в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Локомотив» одержал две победы в шести стартовых матчах сезона 2018/2019. С восьмью очками железнодорожники занимают седьмое место.

«Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьёзно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций», — написал Геркус в своём Twitter.

Он отметил, что три из четырёх пропущенных мячей случились в компенсированное время матчей.

«Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными», — добавил Геркус.

Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Краснодар» с хорошей игрой и заслуженной победой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).