Геркус оценил начало сезона у «Локомотива»
«Локомотив» одержал две победы в шести стартовых матчах сезона 2018/2019. С восьмью очками железнодорожники занимают седьмое место.
«Конечно, мы разочарованы таким стартом сезона. Сохранили чемпионский состав, серьёзно усилились, но пока далеки от прошлогодних позиций», — написал Геркус в своём Twitter.
Он отметил, что три из четырёх пропущенных мячей случились в компенсированное время матчей.
«Очень обидно. Очевидно, что мы сейчас переживаем чёрную полосу. Это надо признать. Будем сильными», — добавил Геркус.
Ранее главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил «Краснодар» с хорошей игрой и заслуженной победой в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).