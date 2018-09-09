«Бесспорное усиление»: как в Англии и России оценили возможный переход Джона Терри в «Спартак»

Московский «Спартак» в ближайшее время подпишет бывшего футболиста «Челси» и сборной Англии Джона Терри. 37-летний защитник заключит с российским клубом контракт на один год. Такой поворот в карьере победителя Лиги чемпионов британские СМИ назвали «шокирующим». В России приход Терри оценили как усиление для «Спартака». При этом эксперты опасаются возможных проблем с адаптацией и указывают на долгое отсутствие игровой практики.

Переход Джона Терри в «Спартак», о котором, по информации RT, будет объявлено официально в ближайшее время, сильно удивил британских журналистов. Издание Mirror назвало появление 37-летнего защитника в российском клубе «шокирующим» и напомнило, что из-за переезда в Москву он пропустил благотворительный матч.

«Терри должен был сыграть в «Матче против рака» на «Селтик Парк» в субботу. Но легенде «Челси» пришлось отложить свои планы в сторону. Он подпишет контракт на один сезон после прохождения медосмотра и заполнит пустоту в команде, которая образовалась после травмы Самуэля Жиго. 25 октября Терри встретится с шотландским «Рейнджерс», с которым «Спартак» попал в одну группу в Лиге Европы», — написала газета.

Также по теме Свободный агент из Лондона: Джон Терри может пополнить состав «Спартака» Бывший капитан сборной Англии и «Челси» Джон Терри может пополнить состав московского «Спартака» на правах свободного агента. По...

Словом «шок» описала новый виток в карьере Терри и Daily Mail. Издание рассказало о некоторых подробностях перехода защитника в стан красно-белых.

«В пятницу Терри улетел в Рим на частном самолёте, чтобы пройти медобследование. Он ведёт переговоры об однолетнем контракте с возможностью продлить его ещё на один сезон. За один год Терри заработает три миллиона фунтов стерлингов. «Спартак» сделал заманчивое предложение с легко достижимыми бонусами, чтобы убедить игрока поскорее перебраться в Москву», — рассказали журналисты газеты о финансовой стороне перехода.

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили похвалил клуб за приглашение Терри и выразил уверенность, что возраст не помешает ему помогать новой команде.

«Честно говоря, я ошеломлён и рад, что мой любимый клуб вытащил Джона из Англии и пригласил играть в Россию. Мои наилучшие пожелания господину Терри! Желаю ему играть так, как этого потребует тренер. Подписание такого футболиста — бесспорное усиление, он станет лидером в центре обороны, а нервозность и хаос, присущие нынешним защитникам и хавбекам красно-белых, пропадут. Такие мастера, как он, способны спокойно играть до 40 лет в любой команде», — заявил Кавазашвили «Спорт-Экспрессу».

Другой экс-игрок «Спартака», Юрий Ковтун, считает, что приглашение Терри в московскую команду нацелено на укрепление имиджа красно-белых.

«Понятно, что Терри — игрок высочайшего уровня. Другое дело, в каком состоянии он сейчас находится. Впрочем, уверен, что Джон — профессионал и наберёт хорошую форму. Переход в «Спартак» для него — возможность поиграть ещё на достаточно высоком уровне в клубе, ставящем серьёзные задачи. К тому же защитники красно-белых получат опыт работы с большим мастером. Уверен, руководство «Спартака» приняло обдуманное решение, подписывая англичанина. К тому же для самой команды приход Терри — огромный имиджевый плюс», — сказал Ковтун.

Голкипер Андрей Дикань, защищавший ворота «Спартака» в матчах против «Челси» времён Терри, не думает, что английский защитник стал хуже играть из-за возраста.

«У Джона большой европейский жизненный и футбольный опыт. К тому же он выдающийся мастер. Это всё пойдёт только в плюс «Спартаку». Что касается переезда в Россию, не думаю, что у него возникнут проблемы с мотивацией. Для профессионального футболиста это выражение вообще неприемлемо. Если футболист не находит мотивацию, он непрофессионал. Мы все давно знаем Терри, и он никогда не позволял усомниться в преданности делу, от него всегда летели искры», — отметил украинский вратарь.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко нашёл несколько минусов в том, что десятикратные чемпионы России подписали ветерана английского футбола.

«У меня сложные, смешанные чувства. В принципе, после того, как хозяин клуба сказал, что «Спартак» выйдет в полуфинал Лиги Европы, этому трансферу удивляться не стоит. С другой стороны, имя блестящее, и футболист был великолепный, но насколько сейчас он в кондициях, насколько сможет помочь «Спартаку», трудно сказать. Не знаю, сможет ли он адаптироваться в нашей стране. Англичане, конечно, ребята боевые, но Россия для них — это вообще другой мир», — заявил Червиченко «Чемпионату».

Также по теме Лучший бомбардир, самый эффективный вратарь и «джокер» «Краснодара»: главные молодые открытия нового сезона РПЛ В новом сезоне РПЛ ярко проявили себя сразу несколько молодых российских футболистов. Например, в центральном матче шестого тура между...

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, игравший против Терри в чемпионате Англии, уверен, что экс-игрок «Челси» выбрал «Спартак» ради желания заработать. В то же время он назвал защитника профессионалом.

«Из Лиги чемпионов «Спартак» вылетел, а для РПЛ Джон — самое то. Возраст сейчас никого не пугает, тем более для центрального защитника опыт — скорее плюс. Ему не надо адаптироваться к нашей лиге, он не молодой парень и поиграл на самых больших стадионах мира. Я только что узнал новость о переходе и сразу подумал о матче со «Спартаком»: будет очень интересно снова сыграть против Терри», — отметил Погребняк.

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Андрей Канчельскис считает, что Терри будет тяжело адаптироваться к чемпионату России по футболу.

«Джон — профессионал, и, уверен, отношение к себе и своей форме у него на высочайшем уровне, а единственная проблема — отсутствие игровой практики. «Спартак» уже взял Ерёменко без игровой практики, теперь — Терри. Оба возрастные футболисты. В любом случае будет интересно посмотреть на Джона. Считаю, Терри будет очень сложно адаптироваться в РПЛ после Англии. На самом деле гораздо легче переезжать в чемпионат, где уровень намного выше того, где ты играл. С другой стороны, многие едут к нам доигрывать и заработать. Едут к арабам, китайцам, к нам. Да, наш чемпионат не самый сильный, но он достаточно крепкий, и легионеры должны понимать, куда едут. Будет очень интересно посмотреть, как Терри приживётся у нас», — сказал Канчельскис.