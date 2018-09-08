«Учли ошибки в контрольном матче»: что говорили тренер и футболисты сборной России после победы над Турцией в Лиге наций

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что помогло его подопечным одержать победу в дебютном матче Лиги наций УЕФА, а также особо отметил выступление полузащитника Далера Кузяева. Капитан Артём Дзюба выразил мнение, что он и его партнёры могли выжать больше из своих моментов, а защитник Георгий Джикия отметил, что выступление на чемпионате мира прибавило игрокам уверенности.

«Мы на правильном пути»

Комментируя победу над турецкой командой, главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о тактических наработках своего коллектива, отметил успешные действия полузащитника Далера Кузяева и признался, что выступление сборной на чемпионате мира позитивно отразилось на всём российском футболе.

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— Что в матче с Турцией было для вашей команды самым сложным?

— Нам непросто дались последние минуты встречи. Соперник провёл ряд замен, сделал ставку на атаку и заставил нас прижаться к своим воротам. Вследствие этого организация нашей игры захромала. Благодарен футболистам, что они смогли дотерпеть до финального свистка и вырвать эту победу.

— Далер Кузяев сыграл на непривычной для него позиции.

— Он играл в треугольнике под Дзюбой. Так как у турков мобильно и технично работает полузащита, нам хотелось насытить и свою середину, сделать так, чтобы она не давала сопернику реализовывать атаки. Думаю, нам это удалось. Он справился со своей задачей. Кстати, подобным образом Далера уже использовали и в «Зените», для него это не ново, хотя он и привык играть немного глубже.

— Показалось, что при обороне Александр Ерохин опускался направо, а в атаке это место занимал как раз Кузяев. Это так?

— Вы верно отметили. Но так и планировалось. Ерохин тяготел к середине, и мы просили его действовать в этой зоне. Когда он застревал в атаке, Кузяев шёл его страховать.

— Состав сборной России серьёзно обновился, но в основе были преимущественно футболисты, выступавшие на чемпионате мира.

На поле вышли те, кто был лучше готов. Понятное дело, что участие в чемпионате мира придало этим ребятам уверенности в собственных силах. Думаю, они в очередной раз доказали это своей игрой. Я рад, что мы начинаем выступление в Лиге наций не просто с выездной победы, но одержанной над очень крепким и непростым соперником.

— Накануне прошли первые матчи Лиги наций. Следите за турниром?

— Да, накануне посмотрел все встречи. Игры проходят в напряжённой борьбе, по такому же сценарию сложилась и наша. Впрочем, это не вызвало удивления. Мы знали, что нас ждёт, теперь идём дальше.

— Вы играли со сборной Турции перед стартом домашнего чемпионата мира. Как изменилась команда?

— Не могу комментировать действия соперника, говорю только о своём коллективе. У нас появились игроки, которых давно не было в сборной. Принципы игры мы не поменяли, но учли ошибки, допущенные во встрече с Турцией в Москве. Всё же матч уже не контрольный, а официальный — настраивались только на победу.

— Со стороны кажется, что тактическая схема сборной России не претерпела серьёзных изменений даже из-за отсутствия ряда ключевых футболистов. Как бы вы описали стиль игры команды?

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов

Reuters

— Всё очень просто и ёмко. Скажу лишь одно слово — команда. Все игроки сборной знают, что «мы» — это главное, а «я» уходит на второй план. К тому же чемпионат мира завершился совсем недавно, и все связи сохранились.

— У вас нет ощущения, что футбол, над которым ещё несколько лет назад активно шутили болельщики и юмористы, после мундиаля постепенно становится национальным достоянием?

— Конечно, чемпионат мира дал определённую пищу для размышлений. Мы понимали, что отношение к игре в стране во многом будет зависеть от того, как сыграем на турнире. Поэтому мы долго и активно готовились. Конечно, рады, что повернули сознание людей в другую сторону. Отрадно, что это отношение распространилось и на внутреннее первенство — люди идут на футбол. Надеюсь, и этот поединок внесёт лепту в эту тенденцию. Нельзя останавливаться, надо продолжать, мы на правильном пути. Главное — делать правильные выводы и верно оценивать свои возможности и результаты.

«Кровью и потом развернули к себе страну»

Новоиспечённый капитан сборной России Артём Дзюба заверил, что он и его партнёры прикладывают все усилия, чтобы не потерять уважение болельщиков, похвалил своего партнёра по «Зениту» Андрея Лунёва и объяснил игру команды во втором тайме.

— Что стало главной мотивацией для игроков сборной России во время матча с Турцией в Лиге наций?

— Мы кровью и потом развернули страну к себе. Нам не хочется этого терять. Команда появилась, сейчас у нас небольшая перестройка, потому что много легендарных ребят ушло. Мы меняемся, но командный дух остаётся.

Reuters

— Каковы, на ваш взгляд, ключевые факторы успеха в прошедшем поединке?

— В Турции всегда тяжело, плюс было душно. Главное, что все бились, сражались. Потрясающий матч провёл Лунёв. Всё это помогло выиграть.

— В первом тайме сборная России показывала яркий атакующий футбол, но смогла отличиться лишь единожды.

Могли выжать больше из своих моментов. Марио Фернандес провёл очередной потрясающий матч. С его фланга исходила вся угроза. Должны были забивать второй мяч, тогда было бы полегче. Вместо этого пропустили со стандарта, хотя готовились к тому, что они быстро разыгрывают штрафные и угловые. Это было неприятно.

— Во втором тайме команда заметно сбавила обороты и отошла на свою половину поля. Почему?

— Подсели из-за психологии, потому что вели в счёте, но выстояли. Три очка сейчас очень важны.

— Если сравнивать с периодом до и во время чемпионата мира, как изменилась подготовка сборной России к матчам?

— Концепция у нас та же. Мы хорошо разбираем соперника, понимаем, где у него слабые места, а где сильные. От этого стараемся отталкиваться. Но сейчас в составе много новых игроков, которых не было на чемпионате мира. Надо, чтобы они пропитались атмосферой команды.

— Станислав Черчесов заявил, что футболисты сборной России на первое место ставят исключительно интересы коллектива, а личные уходят на второй план. Согласны с этим утверждением?

— Я всегда был командным игроком, выступал за хорошую атмосферу. Только в коллективе могут рождаться лидеры. Просто посмотрите, как Лунёв сегодня спасал, как все вгрызались в каждый сантиметр поля. В этом наша сила.

— Как вы относитесь к конфликтам между болельщиками разных клубов во время матчей сборных?

— Это не от большого ума, при всём уважении. Надо болеть за свою страну — неважно, во время матчей сборных или в еврокубках. Играет «Спартак» — значит, всей страной болеем за него. Так же с «Зенитом» и ЦСКА.

«После ЧМ футболисты сборной России стали увереннее»

Защитник Георгий Джикия рассказал, в каком настроении пребывают его партнёры по команде после победы над Турцией и не мешало ли игрокам конфетти на поле.

— Как оцените выступление сборной России в дебютном матче Лиги наций?

— Хорошо провели поединок, главное — выиграли. Всех с победой, спасибо болельщикам. Что касается момента с пропущенным голом, то пока никакого разбора не было. Мы начали выступление на турнире с победы над хорошей и крепкой командой. У всех отличное настроение, готовимся к предстоящей контрольной игре. Всё идёт своим чередом.

— Стала ли сборная России по-другому чувствовать себя после мундиаля?

—Да. Все ребята стали увереннее. Чемпионат мира закончился, надо двигаться дальше.

— Поле стадиона «Шенол Гюнеш» было засыпано конфетти. Это мешало футболистам?

— Пару раз было, но без риска для здоровья. У болельщиков был праздник, ничего страшного. С пониманием отнеслись.