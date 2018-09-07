«Давайте не питать особенных иллюзий»: Канчельскис о матче Лиги наций Турция — Россия

Сборная России в первом матче Лиги наций с Турцией способна удивить болельщиков новыми тактическими сочетаниями. Об этом в интервью RT заявил бывший футболист национальной команды, а также «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис. Эксперт удивился отсутствию в заявке Фёдора Чалова и Александра Максименко, пошутил над получившим капитанскую повязку Артёмом Дзюбой и призвал соотечественников трезво оценивать результаты сборной.

«Может, Черчесов сыграет в три нападающих»

— Как думаете, кто будет играть в центре обороны сборной России, учитывая, что Сергей Игнашевич завершил карьеру, а Илья Кутепов получил травму?

— Конечно, до матча с Турцией рассуждать на эту тему сложно. Тяжело сказать, кто как готов функционально и физически. Должен ли быть в основе Георгий Джикия? Он может выглядеть насколько угодно хорошо, но кандидатов много. Можно выглядеть отлично и при этом не попасть в стартовый состав. Мы же не знаем, чем руководствуется Станислав Черчесов, какую тактику он изберёт, продолжит ли делать ставку на оборону или сделает акцент на атаке.

— Думаете, это может произойти?

— Почему нет? Естественно. На сборную теперь не будет оказываться такое давление, как во время чемпионата мира. Лига наций — другой турнир, и тактика может быть иной. По матчу с Турцией многое станет понятно. Может, Черчесов вообще сыграет в три нападающих. Пока остаётся только гадать.

— Вызов 22-летнего Егора Сорокина из «Рубина» — это аванс?

— На мой взгляд, странно, когда в первую сборную попадает футболист, никогда не игравший даже за юношеские национальные команды. Но у нас случается всякое. Порой люди появляются буквально из ниоткуда. Действительно, Сорокин в «Рубине» работает под руководством самого Курбана Бердыева, но когда человека сразу вызывают в первую сборную, минуя молодёжку, для меня это как минимум странновато. Все вопросы к Черчесову.

— Насколько важно присутствие в штабе сборной Сергея Игнашевича?

— Если он действительно имеет право подсказывать бывшим партнёрам, что-то объяснять им, то это очень здорово, потому что не каждый футболист способен доиграть до такого возраста, да ещё и на таком уровне. Для молодых ребят это большой опыт. Могу привести пример из своей карьеры. Легендарный капитан «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон, когда ему уже было под 40 лет, регулярно присутствовал в раздевалке команды, даже если не попадал в заявку, и Алекс Фергюсон не имел ничего против. Мало того, тренер позволял Робсону давать подсказки. Его авторитет и опыт были колоссальными. Главное, чтобы и Игнашевичу в сборной позволяли участвовать в процессе. Это самое важное. Надеюсь, так и будет.

— Черчесов на первой же тренировке после начала сбора заявил, что первым номером команды в отсутствие Игоря Акинфеева будет Андрей Лунёв. Как вы оцениваете это решение?

— Не вижу в этом ничего удивительного. Я рад за Андрея. Своей игрой он подтвердил, что в данный момент действительно является номером один в стране после Акинфеева.

«Команда выбрала себе вожака»

— Можно назвать верным решение назначить капитаном сборной Артёма Дзюбу или есть кандидаты лучше?

— Это решение коллектива. Думаю, команда сама выбрала себе вожака, хотя, возможно, это сделал сам Черчесов. Как говорится, процесс пошёл. Дальше будет видно, какой из Артёма получится капитан. Где-то он может и перенервничать. Главное, чтобы у него ножки не затряслись! (Смеётся.) Это, разумеется, шутка.

— Не кажется ли вам, что Черчесов мог активнее привлекать в сборную молодых игроков с учётом большого количества травмированных? Те же Фёдор Чалов и Александр Максименко вполне могли получить вызов.

— На мой взгляд, странно, что их не пригласили. Чалов прямо сейчас с пятью голами идёт на первом месте в гонке бомбардиров РПЛ. Вдобавок в последнем матче с «Уралом» он оформил хет-трик. Максименко пропустил лишь один мяч в шести встречах чемпионата страны. Но вопросы следует задавать не мне, а тренерскому штабу сборной. В любом случае считаю, время этих ребят в национальной команде скоро придёт.

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— После успеха на чемпионате мира болельщики наверняка будут требовать от сборной только побед...

— Послушайте, а мы что, выиграли кубок? Кого мы победили? Дошли до четвертьфинала? Медали дают за первое—третье места, а не за восьмое. Настоящие ценности мы не ставим уже ни во что. От нашей сборной, разумеется, нужно ждать успехов, но на вещи следует смотреть реально. А то получается, у нас футболисты получили звания заслуженных мастеров спорта за восьмое место, тогда как в других видах спорта они вручаются за золото на Олимпийских играх. Поэтому давайте не питать особенных иллюзий, а смотреть на результаты.

— Сборная добилась успеха на мундиале во многом благодаря сумасшедшей самоотдаче. Не кажется ли вам, что в матчах Лиги наций игрокам будет сложно снова выложиться на сто процентов?

— За сборную в каждом матче нужно играть с запредельной самоотдачей. Только так можно добиваться серьёзных успехов. Подобный заряд у футболистов национальной команды должен быть всегда. С турками нашим ребятам следует сыграть с теми же эмоциями, что и на чемпионате мира. А для чего тогда люди приезжают в сборную? Просто показаться? Так быть не должно!

— Может ли кто-то из футболистов «поймать звезду» после успешного чемпионата мира?

— Вот и увидим. Давайте не забегать вперёд паровоза. Посмотрим, как наши футболисты будут теперь вести себя на поле и на сколько процентов выкладываться. Думаю, по матчам с Турцией и Чехией станет понятно, кто готов двигаться дальше, а кто нет.

— Насколько серьёзно вы относитесь к Лиге наций?

— Пока не отношусь никак, поскольку, честно говоря, слабо представляю, что это вообще за соревнование. В любом случае нам придётся там играть. Дальше будем делать выводы, насколько интересно это нововведение со стороны УЕФА. Любопытно будет и посмотреть на матчи со Швецией и Турцией, с которыми мы попали в одну группу. Это команды достаточно высокого уровня. У Мирчи Луческу вообще очень неуступчивый коллектив. «Тре крунур», как и мы, добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Обойти такие сборные будет очень почётно.