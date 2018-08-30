Защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции
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Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Как отмечается, Кутепов прошёл углублённое обследование в Риме, по результатам которого принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи.
«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.
Ранее футболист «Рубина» Егор Сорокин был вызван в сборную России вместо Кутепова.