Защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции

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Защитник футбольного «Спартака» Илья Кутепов не будет играть в течение ближайших двух месяцев.
Защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции
  • © Maksim Konstantinov
  • globallookpress.com

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как отмечается, Кутепов прошёл углублённое обследование в Риме, по результатам которого принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи.

«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Ранее футболист «Рубина» Егор Сорокин был вызван в сборную России вместо Кутепова.

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