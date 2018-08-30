Защитник «Спартака» Кутепов пропустит два месяца из-за операции

Защитник футбольного «Спартака» Илья Кутепов не будет играть в течение ближайших двух месяцев.

Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Как отмечается, Кутепов прошёл углублённое обследование в Риме, по результатам которого принято решение, что 25-летнему футболисту необходима операция по устранению паховой грыжи.

«На восстановление Ильи ориентировочно потребуется около двух месяцев», — сказал руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов.

Ранее футболист «Рубина» Егор Сорокин был вызван в сборную России вместо Кутепова.