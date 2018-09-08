Победа России над Турцией, успехи Сербии и Албании, спасение Италии: итоги второго дня Лиги наций УЕФА

Сборная России начала своё выступление в Лиге наций УЕФА с победы над Турцией. Национальные команды Сербии и Албании с минимальным счётом переиграли своих соперников по дивизиону C, а Италия ушла от поражения в матче с Польшей. Чем запомнился второй день турнира — в материале RT.

Удачный старт России

Своё выступление в Лиге наций подопечные Станислава Черчесова начинали с трудного выезда в Трабзон. С национальной командой Турции хозяева прошедшего мундиаля встречались в июне и тогда довольствовались лишь ничейным результатом. К этой же встрече россияне и вовсе подходили в экспериментальном составе, оставив вне заявки таких игроков, как Игорь Акинфеев и Фёдор Смолов.

Однако это не помешало россиянам добиться успеха. Очередным голом отметился Денис Черышев, который отличался в последних четырёх играх сборной из шести. А победу сборной принёс Артём Дзюба, для которого этот мяч стал 15-м за национальную команду и первым — в ранге её капитана. Примечательно, что по этому показателю он догнал бывшего форварда «Локомотива» и «Спартака» Дмитрия Сычёва.

На это турки ответили лишь одним взятием ворот, которое, к их сожалению, оформил не Дженк Тосун. В семи предыдущих матчах, где форвард «Эвертона» поражал ворота противника, «янычары» неизменно брали верх. Однако в этот раз отличился Сердар Азиз, а в оставшееся время ни Хакан Чалханоглу, ни Дженгиз Ундер не смогли пробить блестяще сыгравшего Андрея Лунёва.

Ничья Италии и Польши

В дивизионе A встречались национальные команды Италии и Польши. В последнее время оба коллектива находятся не в лучшей форме: бело-красные крайне неудачно выступили на чемпионате мира в России и не смогли пробиться в плей-офф, а «скуадра адзурра» и вовсе не попала на мундиаль, уступив в стыковых матчах Швеции.

За всю историю эти сборные встречались между собой 15 раз, и целых семь поединков завершились вничью. Не стал исключением и этот. Голами отметились нынешний и бывший футболисты «Наполи». Счёт открыл Пётр Зелиньский, а в концовке ответный мяч на свой счёт записал новобранец «Челси» Жоржиньо. Причём для уроженца бразильской Имбитубы этот мяч стал дебютным за сборную Италии. Примечательно, что на данный момент командам из высшего дивизиона Лиги наций ещё ни разу не удалось выявить победителя. Днём ранее миром разошлись чемпионы двух последних первенств планеты — Германия и Франция.

Футболист сборной Италии Жоржиньо

Reuters

Победа Албании с минимальным счётом

Сборная Албании успешно стартовала в розыгрыше Лиги наций. «Горные орлы» входят в единственную в рамках дивизиона C группу с тремя командами, поэтому каждый матч для них имеет особое значение. Подопечные известного в прошлом защитника «Ромы» Кристиана Пануччи с минимальным счётом обыграли Израиль.

При этом автором единственного гола стал полузащитник Таулант Джака, который является братом хавбека «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранита. Тот, в свою очередь, оказался в центре одного из самых громких политических скандалов чемпионата мира, совместно с Джерданом Шакири показав символ (орла. — RT) Албании во время матча с Сербией. Тогда игроки избежали дисквалификации, отделавшись штрафами в размере 10 тыс. швейцарских франков.

Футболист сборной Албании Таулант Джака

Reuters

Спасительные пенальти Сербии

Несмотря на участие в чемпионате мира и внушительный по европейским меркам состав, подопечные Младена Крстаича были определены в третий по силе дивизион Лиги наций. Причём компанию по группе им составили Черногория, Румыния и Литва. Именно поединком с последними сербы и начинали свой поход в этом турнире.

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«Белые орлы» добились победы, но отличиться смогли лишь с пенальти. К мячу подошёл Душан Тадич и записал на свой счёт 15-й гол за национальную команду. При этом во втором тайме он имел шанс увеличить свой бомбардирский счёт, но во второй раз реализовать 11-метровый ему не удалось. Интересно, что сборная Сербии лишь раз уступила в матче, когда полузащитник «Аякса» отличался голом, при этом одержав 10 побед и однажды сыграв вничью.

Островной успех

С победы своё выступление в Лиге наций начала и сборная Фарерских островов. Национальная команда, которую причисляют к числу «футбольных карликов», принимала Мальту и отметилась тремя забитыми мячами. Причём автором одного из голов стал Йоан Эдмундсон, вышедший на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории страны (семь мячей).

Кроме того, для сборной Фарерских островов эта победа стала второй подряд и всего лишь третьей в 10 последних матчах. До этого они расправились с Лихтенштейном и обыграли Андорру.

Красная карточка Черногории

Соперники сербов по группе не смогли выявить победителя. Румыния и Черногория сражались на протяжении всех 90 минут, но распечатать ворота друг друга так и не смогли. При этом соперники 42 раза нарушили правила и заработали семь жёлтых карточек на двоих. При этом одна из них переросла в красную. Так, на 77-й минуте поле был вынужден покинуть форвард «храбрых соколов» Стефан Мугоша.

При этом форвард южнокорейского «Инчхон Юнайтед» занимает десятое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Черногории. В 20 матчах он забил три мяча и делит эту строчку с экс-футболистом «Амкара» и «Краснодара» Николой Дринчичем. Лидирует же по этому показателю нападающий «Монако» Стеван Йоветич с 24 голами.