Ничья Германии и Франции, волевая победа Украины и юбилейный гол Бэйла: итоги первого дня Лиги наций УЕФА

Сборные Германии и Франции не смогли открыть счёт, а Украина победила Чехию благодаря двум голам в компенсированное время. Армения и Грузия одержали победы в стартовых матчах турнира, а Гарет Бэйл забил свой 30-й мяч за сборную Уэльса в матче с Ирландией. Чем запомнился первый день Лиги наций — в материале RT.

6 сентября стартовал первый в истории розыгрыш Лиги наций. Изначально турнир был призван решить проблему с организацией товарищеских матчей между сборными, однако по ходу его удалось даже вписать в процедуру отбора на чемпионат Европы 2020 года. Так, 55 национальных команд были разбиты на четыре дивизиона и столько же групп в каждом из них. Причём разделение получилось неравномерным: в двух высших представлены исключительно трио команд, в третьем по силе имеется один квартет, а в слабейшем 16 коллективов разделены поровну.

В результате очных встреч команды, занявшие первое место, поднимаются дивизионом выше, а аутсайдеров ждёт понижение в классе. При этом победители своих групп получат уникальную возможность попасть на Евро-2020 в случае неудачи в квалификации. В марте они разыграют четыре оставшиеся путёвки в стыковом турнире.

Удачный старт Грузии

Первый матч Лиги наций в истории прошёл на стадионе «Астана Арена», где сборная Казахстана принимала команду Грузии. Для российских болельщиков этот матч был примечателен сразу по нескольким причинам. Гостей возглавляет экс-тренер подмосковного «Сатурна» Владимир Вайсс, а в основном составе играет сразу несколько игроков из РПЛ. Среди них защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия и голкипер «Крыльев Советов» Георгий Лория.

Состав Грузии против Казахстана в #ЛигаНаций 🧐



🇰акабадзе

🇰ашия

🇰верквелия

🇰веквескири

🇰анкава (🇰)

🇰азаишвили

🇰вилитая



7 из 11 игроков начинаются на 🇰!



Встречали такое? pic.twitter.com/cRrzCxa990 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 6 сентября 2018 г.

Примечательно, что в основном составе Грузии на поле вышли сразу семь футболистов с фамилиями, которые начинаются на букву «К». Однако успех команде принёс легионер «Гента» Георгий Чакветадзе, ставший автором первого гола в истории Лиги наций. А уже спустя пять минут казахстанский защитник Сергей Малый также вписал своё имя в историю первенства, отправив мяч в собственные ворота.

Нулевая ничья грандов

Центральный матч дня проходил в Мюнхене. На «Альянц Арене» встречались действующий и бывший чемпионы мира по футболу — сборные Франции и Германии. При этом бундесманншафт не проигрывала на своём поле на протяжении 27 встреч, а трёхцветные лишь раз уступили в последних 17 поединках. Примечательно, что в сравнении с мундиалем стартовый состав подопечных Дидье Дешама претерпел только одно изменение: из-за травмы бедра принять участие в матче не смог основной голкипер Уго Льорис, место которого на поле занял Альфонс Ареоля.

В последствии именно вратарь «Пари Сен-Жермен» стал одним из главных героев. В своём дебютном матче он не позволил грозной бундестим распечатать свои ворота, несколько раз выручив команду после опаснейших ударов в исполнении Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Не помог коллективу Лёва и выход на поле Лероя Сане, который к недовольству многих не приехал в Россию.

Футболисты Антонио Рюдигер (сборная Германии) и Бенжамен Павар (сборная Франции

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В целом же немцы здорово провели второй тайм превзошли действующих чемпионов мира по количеству ударов, но, как и на мундиале, их подвела реализация. При этом упрекнуть одну из команд в недостаточном старании нельзя. Команды ожесточённо сражались на протяжении всех 90 минут, свидетельством чего являются многочисленные стыки и шея Бенжамена Павара. Француз получил рассечение в результате столкновения с Антонио Рюдигером, но смог продолжить встречу.

Характер Украины

Для сборной Украины старт поединка с Чехией обернулся холодным душем. Подопечные Карела Яролима своеобразно продемонстрировали гостеприимство, уже на четвёртой минуте распечатав ворота Андрея Пятова. Автором самого быстрого гола в короткой истории турнира стал форвард «Ромы» Патрик Шик.

Однако «жовто-блакитным» удалось перевернуть всё с ног на голову и добыть свои первые три очка в Лиге наций. Причём оба мяча украинцы забили в компенсированное время. На исходе первого тайма отличился Евгений Коноплянка, а победную точку на 93-й минуте поставил хавбек «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

Футболисты сборной Украины Александр Зинченко и Николай Матвиенко

Reuters

Юбилейный гол Бэйла

Матч между сборными с британских островов можно было рассматривать сквозь призму противостояния двух бывших символов «Манчестер Юнайтед». Ныне Райан Гиггз возглавляет национальную команду Уэльса, а Рой Кин входит в тренерский штаб Ирландии. В последний раз коллективы встречались по ходу квалификации к чемпионату мира в России: один поединок завершился вничью, а второй остался за «парнями в зелёном».

На этот раз борьбы не получилось. Валлийцы сходу завладели преимущество и за первые 18 минут встречи дважды отправили мяч в сетку ворот Даррена Рэндольфа. Причём автором второго гола стал лучший бомбардир в истории «драконов» Гарет Бэйл, для которого этот мяч стал 30-м за сборную. В последствии подопечные Гиггза довели счёт до неприличного, на что ирландцы ответили лишь точным ударом в исполнении Шона Уильямса. Как итог, 4:1 в пользу Уэльса.

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл

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Удаление и незабитый пенальти

Сборная Армении также начала своё выступление на турнире с победы. При этом их поединок с Лихтенштейном получился довольно насыщенным. Команды на двоих забили три мяча, два из которых оказались в сетке Бенджамина Бюхеля. Примечательно, что две голевые передачи на свой счёт записал бывший хавбек московского «Спартака» Арас Озбилиз, ныне представляющий голландский «Виллем II».

А вот главной звезде сборной Армении отличиться не удалось. На 69-й минуте встречи Генрих Мхитарян вызвался исполнять пенальти, но голкипер соперника в великолепном прыжке спас свои ворота. А спустя несколько минут зрители стали свидетелями первой красной карточки. За второй «горчичник» с поля был изгнан опорник Микеле Польверино.

Дубли Краева и Йохансена

Также уже в первый день Лиги наций наметились претенденты на звание лучших бомбардиров турнира. Сразу двое футболистов отметились дублями, причём их авторами стали игроки сборных из дивизиона C. Так, норвежец Стефан Йохансен дважды поразил ворота киприотов, а болгарин Божидар Краев — словенцев. Причём для 21-летнего нападающего «Мидтьюлланна» эти мячи стали дебютными в составе своей национальной команды.

Примечательно, что Норвегия и Болгария выступают в одной группе Лиги наций и уже через три дня проведут очную встречу, в которой постараются выявить лидера квартета. Встреча пройдёт в Софии на стадионе «Василь Левски».